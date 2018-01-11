«Бог Кузя» отрицает вину по всем статьям

В Пресненском суде Москвы лидер секты Андрей Попов, именующий себя «богом Кузей», отрицает вину по всем статьям обвинения.

«Не признаю себя виновным ни по одной из статей», — сказал он в четверг, 11 декабря.

Он обвиняется в создании секты и мошенничестве. Никто из бывших адептов не пришел поддержать его на заседании.

Ранее в ходе предварительных слушаний суд продлил арест «богу Кузе» до 28 мая 2018 года.

По версии следствия, в сентябре 2007 года обвиняемый создал в Москве тоталитарную секту, возглавил ее, провозгласив себя владыкой Романом — «богом Кузей». В дальнейшем его соучастники под предлогом проведения религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики и литературы и строительства храма похитили более 7 млн рублей.

Следователи отмечают, что организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. «Бог Кузя» наносил «неверным» от 100 до 1,2 тыс. ударов плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками.