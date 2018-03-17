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Главу Пентагона обвинили в причастности к многомиллионным махинациям

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Фото: TASS/Zuma/USAF
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Министр обороны США Джеймс Мэттис был вовлечен в преступную схему по привлечению инвестиций компании Theranos. Ущерб от деятельности фирмы оценивается в 700 млн долларов.

Мэттис, возглавляя Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, лоббировал интересы компании и выступал за использование одной из разработок компании, которая, как оказалась, была фабрикацией, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В 2013 году генерал вышел в отставку и вошел в состав директоров компании. На этой должности Мэттис получал 150 тысяч долларов в год. Параллельно генерал рассказал в СМИ о преимуществах технологий Theranos.

5 января 2017 года Мэттис вышел из состава директоров компании, а 20 января возглавил Пентагон. При рассмотрении его кандидатуры инцидент с Theranos не упоминался.

Дело компании было урегулировано в досудебном порядке. Основатель Theranos Элизабет Холмс выплатила штраф в размере 500 тысяч долларов. Кроме того, ей запретили занимать руководящие должности в частных компаниях в течение десяти лет. Средства были возвращены инвесторам и акционерам.

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