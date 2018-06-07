Иностранцев отстранят от экспертизы

Минюст предлагает установить новые ограничения для специалистов, которые проводят независимую антикоррупционную экспертизу российских законопроектов, постановлений и указов. Официальный статус не смогут получить международные и иностранные организации, а также НКО-иноагенты. Аналогичный запрет будет введен также для чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, и граждан с судимостью. Такие нормы содержатся в правительственном законопроекте, который в четверг обсудит комитет Госдумы по безопасности. Эксперты указывают, что вводимые ограничения должны оградить российское законодательство от иностранных лоббистов.

Правительственные поправки, разработанные Минюстом («Известия» ознакомились с документом), коснутся статьи 5 закона «Об антикоррупционной экспертизе», которая регулирует деятельность независимых экспертов — граждан и организаций.

Согласно действующему законодательству, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов (проектов законов, указов президента и постановлений правительства, нормативно-правовых актов субъектов, министерств и ведомств, госорганов и т.д.) проводится органами прокуратуры и Минюста. Если экспертиза выявляет коррупциогенные факторы, документы отправляются на доработку. Такими факторами считаются положения, которые дают необоснованно широкие полномочия чиновникам, а также устанавливают неопределенные или трудновыполнимые требования к гражданам или организациям.

Помимо обязательной, закон допускает проведение независимой антикоррупционной экспертизы. Общественные организации или отдельные граждане могут заказать ее экспертам, аккредитованным при Минюсте. Сейчас в государственном реестре независимых экспертов более 2366 физических и 390 юридических лиц. Выданные ими заключения носят рекомендательный характер.

Сейчас закон устанавливает ряд требований к независимым экспертам. Для физлиц это гражданство РФ, наличие высшего профессионального образования и стаж работы по специальности не менее пяти лет. Юрлицо — коммерческая или некоммерческая организация — должно иметь в штате не менее трех таких сотрудников.

Минюст предлагает повысить требования к независимым экспертам. Так, этот статус не смогут получить граждане с неснятой или непогашенной судимостью, уволенные в связи с утратой доверия, а также сотрудники органов и организаций, проводящих антикоррупционную экспертизу в обычном порядке.

Аналогичный запрет предусмотрен для международных и иностранных организаций, а также для НКО, признанных иностранными агентами. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что ограничение вводится с целью не допустить «влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества» для защиты национальных интересов, обороноспособности и безопасности РФ.

Нормы не раз обсуждались на заседаниях рабочей группы президиума совета при президенте по противодействию коррупции и экспертного совета при управлении президента по вопросам противодействия коррупции, говорится в документе.

Экспертиза нормативно-правовых актов — один из важнейших этапов законотворческой деятельности, и очень важно, чтобы ее проводили профессионалы с безупречной репутацией, заявил «Известиям» замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

— Законность и бескорыстность действий экспертов не должна вызывать никаких сомнений, как и их морально-нравственные качества. А какие цели ставят перед собой НКО, которые финансируются из-за рубежа, мы можем себе только представить. Нельзя допустить, чтобы иностранные агенты вносили смуту в политическую обстановку, намеренно некорректно трактовали нормы законов, — считает он.

По сути, в законопроекте идет речь об отстаивании суверенитета РФ в законотворческой деятельности, отметил старший юрист CAF Group Алексей Капустин. По его словам, предлагаемые ограничения призваны оградить законотворчество от тех, кто может лоббировать экспертизы, отвечающие интересам не России, а других государств. Есть достаточные основания полагать, что категории экспертов, для которых вводится запрет, не могут быть объективными и независимыми, заявил юрист.

Законопроект отражает общую тенденцию ограничения участия НКО-иноагентов в общественной деятельности и возможности их влияния на политические процессы, считает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. При этом эксперт уверена, что отсутствие аккредитации Минюста не помешает НКО, международным и иностранным организациям пытаться проводить исследования и давать свои заключения.