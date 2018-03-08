Медведев утвердил порядок ведения реестра уволенных за коррупцию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра лиц, уволенных с мотивировкий «утрата доверия» за коррупционные преступления. Постановление «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» он подписал накануне вечером, передает ТАСС.

Документом установлен порядок включения в реестр сведений о коррупционере и порядок исключения их из списка.

Исключение данных о том или ином лице из реестра возможно в случае отмены акта о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия или после пяти лет со дня принятия этого акта, сообщает «Газета.ру».

Реестр составят в алфавитном порядке, он будет включать фамилию, имя и отчество чиновника, данные о конкретном месте государственной службы и его должности. В списке также разместят информацию, за что конкретно и когда уволили провинившегося, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщил, что больше половины россиян считают, что во всех учреждениях берут взятки.

Федеральный закон о создании реестра чиновников-коррупционеров был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2017 года.

На этой неделе Путин потребовал в ходе выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) от сотрудников ведомства эффективной борьбы с коррупцией.