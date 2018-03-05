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Россияне оценили уровень коррупции в учреждениях страны

Реже всего, по мнению граждан, взятки берут в школах и детских садах
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Больше половины россиян считают, что во всех учреждениях берут взятки. Об этом сказано в докладе комитета гражданских инициатив (КГИ), основанном на опросе «Левада-центра». Но о взяточничестве в школах или детсадах говорят только 15% респондентов. По мнению авторов доклада, оценивая масштабы коррупции, люди опираются не только на свой опыт, но и на мнение знакомых и сообщения СМИ. По словам экспертов, в быту люди сталкиваются с коррупцией намного реже. Этому способствовало внедрение систем, позволяющих получить услуги, минуя чиновников, — например, электронных сервисов и ЕГЭ.

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55% россиян придерживается мнения, что без взятки не получить положенных услуг. Таковы результаты опроса «Левада-центра», который лег в основу доклада КГИ (документ есть у «Известий»).

Отдельные вопросы респондентам задавали по поводу здравоохранения и образования. О взяточничестве в больницах сказал 41% опрошенных, в поликлиниках — 36%, в вузах — 30%, а в детских садах и школах — только по 15%.

Опрос «Левада-центр" провел в 2017 году, он охватил 1570 жителей Москвы, Костромы, Петрозаводска и Тюмени. Среди респондентов были в том числе сами врачи и преподаватели, а также пациенты, студенты, родители школьников. 

Автор доклада руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон рассказал «Известиям», что, говоря о ситуации, например, в больницах или детсадах, люди исходят из собственного опыта, опыта своих друзей и знакомых. А что касается мнения о стране в целом, они ориентируются на картину, которую рисуют СМИ.

В докладе КГИ сказано, что введение ЕГЭ существенно снизило возможности для поступления в вузы за взятки. Но из интервью студентов следует, что сохраняется практика покупки контрольных работ, зачетов, экзаменов и дипломов.

По словам Алексея Левинсона, мнение об относительно низком уровне коррупции в детских садах объясняется тем, что родители и воспитатели часто видятся, между ними складываются человеческие отношения. Поэтому подарки воспринимаются не как взятки, а как символический способ выразить признательность. Аналогично обстоят дела и со школами.

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В докладе отмечено, что снижению коррупции способствует появление систем, которые исключают возможность «договориться», например, электронной записи в детский сад или в школу.

По словам профессора Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимира Соколова, рядовые граждане под коррупцией понимают всё, что требует от них дополнительных денежных вложений, начиная от бутылки коньяка врачу и заканчивая «конвертом» чиновнику за продвижение деловых интересов.

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал «Известиям», что социологические исследования показывают не реальный уровень взяточничества, а степень информированности граждан и их ощущения. Так, опрос населения, проведенный в США в прошлом году, показал, что большинство американцев считают чиновников коррумпированными.

— Когда вы спрашиваете о поголовной коррупции, большинство ответит утвердительно. Но второй вопрос о том, давали ли вы сами взятки в последние несколько лет, сокращает число положительных ответов до 10–15%, — отметил Кирилл Кабанов.

Коррупцию, как и любую болезнь, можно вылечить, уверен эксперт.

 — Если еще пять лет назад, чтобы быстрее получить загранпаспорт, приходилось бегать, что-то доплачивать, то теперь эта процедура максимально упрощена, — напомнил Кирилл Кабанов.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2017 году было выявлено 29,6 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 10% меньше, чем в 2016-м.

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