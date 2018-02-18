Репутационный сыск

Новый фигурант появился в уголовном деле о вымогательстве взятки в Научно-исследовательском институте им. П.И. Снегирева, которое находится в производстве Главного военного следственного управления СК РФ. Им оказался бывший начальник МУРа Виктор Трутнев. С фамилией этого офицера связано несколько громких скандалов в прошлом. Теперь его подозревают в посредничестве при получении взятки, предназначавшейся сотрудникам столичного управления ФСБ. Портал iz.ru разбирался в запутанном деле и вспомнил, чем известен генерал Трутнев.

Бывший высокопоставленный офицер столичной милиции Виктор Трутнев (в свое время он командовал МУРом, УВД САО Москвы) подозревается в коррупционном скандале, связанном с получением взятки сотрудниками ФСБ от менеджмента предприятия оборонной отрасли. Об этом 13 февраля сообщил «Московский комсомолец». На генеральскую дачу в подмосковном Быкове нагрянули следователи с обыском. У 57-летнего бывшего полицейского забрали свидетельство о собственности на земельный участок и дом.

Во время допроса в Главном военно-следственном управлении 29 января Трутневу стало плохо, утверждает издание. Однако 31 января он выписался из больницы — генерал сотрудничает со следствием, ему избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

Знаковое дело

О задержании пятерых оперуполномоченных столичного управления ФСБ за вымогательство взятки у руководства предприятия «НИТИ им. П.И. Снегирева» писал «Коммерсант» в июле прошлого года. Два сыщика, замначальника 7-го межрайонного управления и оперативник Роман Надеждин подозревались в непосредственном получении взятки; еще трое — начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Алексей Винокуров и Артур Юсуфов — в посредничестве.

м2 Здание НИТИ им. П.И. Снегирева Фото: youtube.com

По данным источника издания, сотрудники спецслужбы проверяли хозяйственную деятельность предприятия, расположенного в Железнодорожном, и якобы нашли нарушения в оформлении работников фирмы. Директору организации Игорю Григорьеву ревизоры сделали недвусмысленное предложение — выплатить по несколько миллионов рублей за каждую «мертвую душу». В противном случае силовики обещали добиться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) либо о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).

О незаконных требованиях со стороны оперативников Григорьев сообщил в управление собственной безопасности ФСБ России. Дальнейшее общение с ревизорами проходило под контролем надзорного подразделения спецслужбы.

м3 НИТИ им. П.И. Снегирева Фото: youtube.com

Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева — одно из ведущих предприятий по разработке механических и электромеханических взрывателей широкой номенклатуры боеприпасов, стоящих на вооружении Минобороны. За 75 лет своего существования, как утверждают сами разработчики, предприятие поставило более 5 тыс. единиц прогрессивного спецоборудования по ценам, в несколько раз ниже мировых.

Генеральская биография

Генерал Трутнев — личность в столичной полиции более чем известная, если не сказать знаменитая. Самый грандиозный скандал в легендарном МУРе за всю столетнюю историю подразделения — «дело оборотней в погонах» — случился во время его руководства.

Летом 2003 года были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников Московского уголовного розыска, а также генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев. Преступная организация из людей в погонах занималась рэкетом, вымогательствами у бизнесменов, фальсификацией доказательств по многочисленным уголовным делам: они подбрасывали наркотики и оружие людям, чтобы обеспечить себе высокие показатели раскрываемости. Расследование нанесло непоправимый урон репутации столичной полиции, а эпитет «оборотни в погонах», которым наградил фигурантов расследования бывший министр МВД Борис Грызлов, стал нарицательным.

После скандала последовала отставка Трутнева. Считалось, что формальным поводом для его отставки стало высказывание в СМИ своей позиции в отношении одного из фигурантов антикоррупционного расследования. «Я не верю в виновность Евгения Тараторина, потому что он всегда был у меня на виду», — сказал он в прямом эфире одного из центральных телеканалов.

«Мне очень жаль начальника МУРа, он был достаточно приличный человек. Но он, увы, допустил бесконтрольность и должен нести ответственность, дабы неповадно было другим», — прокомментировал кадровое решение «Эху Москвы» известный криминолог, генерал-лейтенант милиции Александр Гуров.

Обидная надпись

Тем не менее отставка не означала его ухода из системы. Трутнев вскоре получил назначение на должность начальника УВД по СВАО столицы. Позже он перешел в соседний округ — Северный. Там в 2011 году карьера Трутнева и завершилась.

Причина скоропостижной отставки, как уверяют свидетели той ситуации, оказалась анекдотичной.

м1 Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, 2011 год Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В сентябре Рашид Нургалиев (в ту пору министр внутренних дел) вместе с Владимиром Колокольцевым (он тогда руководил столичным главком МВД) посетили Академию управления МВД, расположенную на севере столицы. Визит главы ведомства был омрачен обидной надписью в адрес Нургалиева. Как сообщала «Комсомольская правда», якобы обзывательство большими белыми буквами неизвестный нанес прямо перед входом в академию на асфальте.

Крайним в этой ситуации оказался Трутнев. После инцидента он слег с инфарктом, а как только выписался из больницы — вышел в отставку.

По данным «МК», после выхода на пенсию Трутнев возглавил охрану в одной из строительных компаний.