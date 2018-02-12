Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД получил 4,5 года колонии

Мосгорсуд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего оперативника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Сергея Астафурова по делу о превышении полномочий. Второму фигуранту дела — директору ФГУП «Промресурс» Владимиру Спиридонову — суд назначил такой же срок. Уголовное дело было возбуждено в январе 2017 года.

По версии следствия, Астафуров фальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, которые пытались подкупить директора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова за фальсификацию результатов проверки ЧТПЗ.

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в Москве в 2017 году составил 5 млрд рублей, однако удалось возместить менее 1 млрд рублей.



