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Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД получил 4,5 года колонии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мосгорсуд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего оперативника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Сергея Астафурова по делу о превышении полномочий. Второму фигуранту дела — директору ФГУП «Промресурс» Владимиру Спиридонову — суд назначил такой же срок. Уголовное дело было возбуждено в январе 2017 года.

По версии следствия, Астафуров фальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, которые пытались подкупить директора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова за фальсификацию результатов проверки ЧТПЗ.

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в Москве в 2017 году составил 5 млрд рублей, однако удалось возместить менее 1 млрд рублей.

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