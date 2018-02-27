Доходы депутатов проверят по источнику

Депутатов Госдумы могут обязать раскрывать источники получения средств в ежегодных декларациях о доходах. Если парламентарий укажет недостоверные сведения либо в документе будет обнаружен конфликт интересов, ему грозят санкции — вплоть до лишения мандата. Вся информация о нарушениях будет тщательно проверяться, заявили «Известиям» в комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев. В понедельник в Госдуме началась декларационная кампания, которая продлится до 1 апреля. Эксперты полагают, что эффективность проверок необходимо повышать, однако любые инициативы должны быть тщательно продуманы.

Член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил «Известиям», что в этом году ожидается более пристальное внимание ко всем декларациям и обращениям по поводу указанных в них сведений.

— Мы рассчитываем, что с каждым годом ошибок будет всё меньше. Их и сейчас немного, а требования всё время ужесточаются. Ряд предложений по совершенствованию системы декларирования прорабатывается и сейчас, — пояснил он.

В частности, обсуждается вопрос о введении санкций за недостоверность указанных в декларации сведений. Пока действующее законодательство предусматривает наказание только за несоблюдение сроков ее подачи: это грозит лишением полномочий. Не исключено, что такая же мера будет ожидать и за другие нарушения — как рассказали в комиссии, есть разные предложения с широким спектром санкций.

— Сегодня имеется запрос на то, чтобы дифференцировать систему наказаний — например, за предоставление неточных сведений, допущенный конфликт интересов — таким образом, чтобы оно было соразмерно степени вины. Ошибка может быть незначительной, связанной с переменой жизненных обстоятельств (развод, продажа имущества), а может оказаться и попыткой скрыть неправомерные доходы, — пояснил Анатолий Выборный.

Обсуждается и возможность обязать парламентариев раскрывать источники их доходов, а также доходов супругов и несовершеннолетних детей (сейчас открыто публикуется только общая сумма и имущество) и предоставлять декларации после начала и после окончания работы в парламенте.

Кроме того, разрабатываются предложения по реализации рекомендаций комиссии Группы государств против коррупции (Group of States Against Corruption, GRECO), чтобы дать профильным комиссиям палат право самостоятельно инициировать проверку деклараций. Сейчас они проводят лишь поверхностный анализ документов, а решение об их углубленном изучении может приниматься только на основании информации о нарушениях, полученной от правоохранительных или налоговых органов, политических партий, НПО, Общественной палаты РФ, СМИ. Также в GRECO считают, что проводить проверки должны исключительно парламентские комиссии. Эту рекомендацию парламентариям предстоит обсудить с администрацией президента, которая сейчас имеет право назначить свою независимую проверку.

Планируется разработать для депутатов и специальную обучающую программу по вопросам противодействия коррупции и соблюдения этических норм.

Член экспертного совета при правительстве и рабочей группы по противодействию коррупции Сергей Стрельников назвал предложения логичными и необходимыми. По его словам, декларационная кампания нужна именно как инструмент противодействия коррупции. Однако сейчас эта идея реализуется плохо — в первую очередь потому, что не все сведения публикуются открыто.

— Без последующих разбирательств и наказаний за нарушения сбор деклараций потеряет смысл. Можно бесконечно улучшать регламент предоставления информации и ее проверок, но пока нарушения не караются, смысла в этих инструментах не будет, — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на то что депутаты приравнены к госслужащим, природа их полномочий совершенно другая, поэтому точность декларирования для них менее важна, чем воля избирателей и независимость парламента, убеждена доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

— По большому счету, внимание общественности, правоохранительных органов и самого парламента должно быть направлено не на то, как ведут себя депутаты, а на то, насколько законно они были избраны. Очень хочется дожить до момента, когда предметом разбирательства станут нарушения во время избирательной кампании: нарушения порядка финансирования, агитации, доступ к административному ресурсу. Именно это нарушает права избирателей, а не забытая в декларации квартира — по сути, она имеет лишь косвенное отношения к исполнению депутатами своих обязанностей. Они не должны быть образцово бедными, но должны быть правомочно избранными и выражать позицию избирателей, — пояснила она «Известиям».

По мнению Екатерины Шульман, важна рекомендация GRECO о сохранении полномочий по проверкам депутатов у самого парламента — они не должны проводиться администрацией президента или правоохранительными органами, так как это нарушает принцип разделения властей. Решать судьбу парламентария должны только избиратели, подчеркнула эксперт.