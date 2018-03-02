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Путин: борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Борьба с коррупцией в Дагестане проводится в интересах народа, и она будет продолжена, заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

«Всё, что делается, — делается в интересах народа Дагестана. И эта (работа) будет продолжена», — приводит «РИА Новости» слова главы государства.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабинета министров Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей.

Сейчас в Дагестане работает спецкомиссия силовиков из Москвы, призванная оценить состояние законности в республике.

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