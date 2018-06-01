Россияне поверили в успех в борьбе с коррупцией

Россияне заметили положительную динамику в борьбе с коррупцией. На улучшения в этой сфере обратили внимание 55% граждан, показал опрос ВЦИОМа «Коррупция в России: мониторинг», с результатами которого ознакомились «Известия». Почти половина опрошенных назвали аресты чиновников одним из свидетельств реальной борьбы с взяточничеством. Эксперты отмечают, что антикоррупционная политика действительно активизировалась в последние 10 лет, а подвижек в общественном мнении помогли добиться громкие дела против высокопоставленных чиновников.

По сравнению с 2008 годом, когда в стране был принят закон «О противодействии коррупции», заметно выросло число россиян, отмечающих улучшения на этом направлении. Если 10 лет назад только 39% опрошенных заявляли, что видят результаты борьбы с коррупцией, то сейчас их стало уже 55%. Одновременно с 43 до 25% уменьшилось число респондентов, которые заявляют об отсутствии положительных изменений. Ухудшение ситуации констатируют 13% граждан — в 2008 году такой позиции придерживались 10% опрошенных.

Почти четверть респондентов — 24% — полагают, что коррупцией поражено всё общество в целом. При этом большинство россиян всё же смогли выделить конкретные проблемные направления. Так, по мнению 23% граждан, самой коррумпированной сферой в РФ является медицина. Также опрошенные указывали на ЖКХ и полицию (по 16%), судебную систему (14%) и органы местной власти (14%).

Социологи также попросили россиян оценить последние аресты чиновников и политиков, связанные с коррупционными нарушениями. 42% опрошенных убеждены, что эти задержания свидетельствуют о реальной борьбе властей с коррупцией. Еще 47% респондентов сочли их показательными акциями или сведением счетов. 11% затруднились дать ответ.

Россияне замечают результаты принимаемых антикоррупционных мер, но все-таки ожидают большего, считает гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Комментируя итоги опроса, он обратил внимание, что многие сограждане говорят о коррупции как о явлении, присущем всему обществу. Социолог указал и на обеспокоенность россиян ситуацией в медицине.

— В последние год мы зафиксировали положительную динамику мнений в этом вопросе. Но по-прежнему высокий, по мнению россиян, уровень коррупционности является вызовом для нового куратора отрасли в правительстве РФ и региональных властей, — сказал Константин Абрамов. — Можно порадоваться за ГИБДД — за последние годы меры по искоренению коррупции дали свои плоды. Практически в два раза меньше граждан стали называть этот орган самым коррумпированным.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов связал положительную динамику мнений по поводу антикоррупционной программы прежде всего с громкими арестами ряда губернаторов и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

— При этом россияне постоянно сталкиваются с коррупцией на бытовом уровне — в первую очередь в учреждениях социальной сферы. И это формирует в сознании многих мысль, что аресты высокопоставленных чиновников связаны не только с антикоррупционной программой государства, но и борьбой различных влиятельных групп, — сказал он.

В последние 10 лет власть серьезно активизировала борьбу с коррупцией, отметил политолог Антон Хащенко. Он также подчеркнул, что дела возбуждаются в том числе в отношении «лиц, обладающим особым правовым статусом — судей, депутатов, глав муниципальных образований».

— Люди видят, что сажают и губернаторов, и силовиков, и министров. И это находит свое отражение в увеличении позитивных оценок деятельности государства в данном направлении, — подчеркнул Антон Хащенко.

А процент тех, кто списывает уголовные дела на межклановые разборки и сведение счетов, можно объяснить как некорректными интерпретациями происходящего в интернете, так и склонностью людей к конспирологии, заметил эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 и 21 мая 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону. В 2008 году опрос проводился на дому у респондентов.