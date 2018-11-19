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Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

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Фото: REUTERS/Corinna Kern
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Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил 18 ноября в должность министра обороны страны.

«Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности, но безопасность страны находится вне политики и личных интересов», –– заявил политик в ходе телеобращения.

По словам Нетаньяху, проводить досрочные выборы в Израиле сейчас нецелесообразно из-за ситуации с безопасностью.

«В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы. Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства», –– приводит его слова ТАСС.

Кроме того, премьер также пообещал «прекратить войну и принести мир югу страны», оказавшемуся под обстрелами из сектора Газа.

Прежний министр обороны Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября из-за решения его партии «Наш дом Израиль» выйти из правительственной коалиции. Причиной послужило несогласие с «мягкой» политикой кабинета министров в отношении сектора Газа.

В настоящий момент Нетаньяху контролирует портфель премьера и четыре министерских поста: главы МИДа, министра обороны, здравоохранения и министра репатриации и интеграции.

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