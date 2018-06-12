Прямой эфир

Премьер-министра Израиля допрашивают по делу о коррупции в его окружении

0
Фото: Jim Hollander/Pool via Reuters
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильская полиция снова допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках дела о коррупционных взаимоотношениях его окружения с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек».

Сообщается, что Нетаньяху не является фигурантом так называемого «дела 4000», но считает его продолжением гонений на себя лично. Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы частной компании в обмен на благосклонное освещение деятельности главы правительства на популярном новостном портале Walla.

Как передает «РИА Новости», следователи прибыли в официальную резиденцию Нетаньяху, чтобы допросить его по этому делу. Полиция пока не комментирует сообщения СМИ. Отмечается, что это третий допрос главы правительства в связи с «делом 4000».

Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор минсвязи Шломо Филбер, владелец «Безек» Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Сам премьер-министр проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам. Полиция передала материалы в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабмина обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Полиция получила ордер на допрос Нетаньяху в конце 2016 года. Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. СМИ сообщали, что всего полиция открыла два дела, второе при этом является более серьезным, чем «дело о подарках».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецслужба Израиля предотвратила покушение на Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили Сирию по телефону

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017