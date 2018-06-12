Премьер-министра Израиля допрашивают по делу о коррупции в его окружении

Израильская полиция снова допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках дела о коррупционных взаимоотношениях его окружения с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек».

Сообщается, что Нетаньяху не является фигурантом так называемого «дела 4000», но считает его продолжением гонений на себя лично. Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы частной компании в обмен на благосклонное освещение деятельности главы правительства на популярном новостном портале Walla.

Как передает «РИА Новости», следователи прибыли в официальную резиденцию Нетаньяху, чтобы допросить его по этому делу. Полиция пока не комментирует сообщения СМИ. Отмечается, что это третий допрос главы правительства в связи с «делом 4000».

Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор минсвязи Шломо Филбер, владелец «Безек» Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Сам премьер-министр проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам. Полиция передала материалы в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабмина обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Полиция получила ордер на допрос Нетаньяху в конце 2016 года. Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. СМИ сообщали, что всего полиция открыла два дела, второе при этом является более серьезным, чем «дело о подарках».