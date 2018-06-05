Спецслужба Израиля предотвратила покушение на Нетаньяху

Служба безопасности Израиля Шин-Бет арестовала членов сирийской террористической ячейки в Восточном Иерусалиме. Об этом 5 июня сообщает местный портал i24news со ссылкой на представителя спецслужбы.

Террористы готовили покушения на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряд других высокопоставленных чиновников, пишет издание.

Обвинения были предъявлены троим подозреваемым еще 27 мая, но до вторника действовал запрет суда освещать ход данного дела.

В настоящее время Нетаньяху совершает визит по Европе. 4 июня он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

5 июня у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 6 июня он намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.