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Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение

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Фото: ТАСС/Zuma
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Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в хищении в особо крупных размерах. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в спецследственной службе республики.

«Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму 489,16 млн драмов (свыше $1 млн)», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

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По данным следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам с целью проведения весенних сельскохозяйственных работ. Так, Саргсян поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию «Флеш», хотя другая компания — «Масхур» — предлагала наладить поставки по более низким ценам.

Серж Саргсян был президентом 10 лет — с 2008 по 2018 год. В апреле 2018-го в Армении начались массовые протесты из-за выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра. На фоне митингов и беспорядков спустя две недели после своего назначения Саргсян подал в отставку. Спустя несколько месяцев было собрано новое правительство.

После смены власти в стране правоохранительные органы начали активно возбуждать уголовные дела. Под следствием оказался даже второй президент Армении Роберт Кочарян.

В конце 2018 года Россия и Армения наметили курс партнерства. Особый акцент был сделан на экономических отношениях. К тому же главным торговым партнером, находящимся на первом месте, для Еревана остается Москва.

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