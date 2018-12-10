Прямой эфир

Блок Пашиняна получил абсолютное большинство в парламенте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 10 декабря подвела предварительные итоги выборов в национальное собрание страны. Безусловным лидером голосования стал блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг» — 70,44% (более 883 тыс. избирателей), сообщает Sputnik Армения.

Блок-платформа: альянс Пашиняна побеждает на выборах в Армении
Однопартийцы и.о. премьер-министра завоевали большинство в парламенте республики

В парламент также проходят партии «Процветающая Армения» с 8,27% голосов и набравшая 6,37% «Светлая Армения».

«Республиканская партия Армении» бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна набрала 4,7% голосов и предварительно не смогла пройти в национальное собрание. Не смогли набрать необходимый процент голосов и партии «Дашнакцутюн», «Решение гражданина», «Оринац еркир», «Национальный прогресс», «Сасна црер», «Христианско-демократическое возрождение» и блок «Мы».

Член ЦИК России Николай Левичев, который следит за парламентскими выборами в Армении заявил, что результаты можно считать достоверными.

«Те замечания, которые мы сформулировали, не относятся к процедурам избирательного процесса, которые могли бы повлиять на фиксацию реального волеизъявления избирателей», — цитирует его ТАСС.

В апреле–мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР и ЛНР завершились выборы глав и парламентов республик
В СПЧ намерены обсудить с Путиным выборы и амнистию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017