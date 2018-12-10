Блок Пашиняна получил абсолютное большинство в парламенте

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 10 декабря подвела предварительные итоги выборов в национальное собрание страны. Безусловным лидером голосования стал блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг» — 70,44% (более 883 тыс. избирателей), сообщает Sputnik Армения.

В парламент также проходят партии «Процветающая Армения» с 8,27% голосов и набравшая 6,37% «Светлая Армения».

«Республиканская партия Армении» бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна набрала 4,7% голосов и предварительно не смогла пройти в национальное собрание. Не смогли набрать необходимый процент голосов и партии «Дашнакцутюн», «Решение гражданина», «Оринац еркир», «Национальный прогресс», «Сасна црер», «Христианско-демократическое возрождение» и блок «Мы».

Член ЦИК России Николай Левичев, который следит за парламентскими выборами в Армении заявил, что результаты можно считать достоверными.

«Те замечания, которые мы сформулировали, не относятся к процедурам избирательного процесса, которые могли бы повлиять на фиксацию реального волеизъявления избирателей», — цитирует его ТАСС.

В апреле–мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.