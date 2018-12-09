Блок-платформа: альянс Пашиняна побеждает на выборах в Армении

Блок Никола Пашиняна «Мой шаг» по предварительным результатам набрал 59,71% голосов избирателей на выборах в Армении. Согласно данным ЦИК на 22:00, места в парламенте себе также обеспечили «Процветающая Армения» (15,21%), АРФ "Дашнакцутюн" (9,78%) и "Светлая Армения" (5,56%). За бывшую партию власти - Республиканскую партию Армении (РПА) - проголосовали 5,09% граждан. Явка на воскресных выборах, в которых приняли участие 11 политических объединений, составила 48.63%. Москва готова сотрудничать с новым руководством страны, которое поддержал народ, заявили «Известиям» в Госдуме РФ. Острая фаза политического кризиса в республике миновала, однако говорить о завершении "периода турбулентности" пока рано, отмечают эксперты.

В новый путь

Воскресные выборы завершили полугодовой переходный период, который начался в Армении с момента назначения Никола Пашиняна премьер-министром, отметил научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления (Ереван) Джонни Меликян. Острая фаза политического кризиса в стране миновала, считает он.

- Те реалии, которые мы имеем уже на протяжении полугода, будут закреплены на законодательном уровне, - пояснил «Известиям» эксперт. - Таким образом, Никол Пашинян, кроме исполнительной власти, будет иметь большинство еще и в законодательном органе, а внутриполитические процессы перейдут в формат парламентского противостояния.

Однако, как считает эксперт РИСИ Аждар Куртов, через некоторое время Армении предстоит вновь столкнуться с кризисными ситуациями - они будут связаны, в первую очередь, с выполнением или невыполнением предвыборных обещаний.

- Не думаю, что проблемы Армении могут быть решены путем изменения расстановки сил в парламенте, - заявил он "Известиям". - Эти проблемы более фундаментальны, и какая бы партия ни пришла к власти, она кардинально исправить ситуацию не сможет. Все обещания отдают неким популизмом. Не исключены какие-то новые политические потрясения.

выборы Во время голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении в одном из избирательных участков Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян

РПА, к которой было приковано общее внимание, набрала немногим больше 5% голосов. Однако такой результат можно считать успешным, учитывая весенние события и настрой Никола Пашиняна убрать бывшую партию власти с политического поля страны, считает Аждар Куртов.

«Процветающая Армения», возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном, в прошлом созыве была второй политической силой Национального собрания, занимая в нем 31 кресло. Предприниматель, который считается давним политическим игроком, смог завоевать поддержку электората благодаря участию в различных социальных программах.

Явка на парламентских выборах, по признанию и.о. главы правительства, была низкой, о чем он с неким беспокойством уведомил граждан в Facebook. Политик объяснил это явление прозрачностью выборов и тем, что партии "не привозят избирателей на участки".

Евразия может спать спокойно

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил «Известиям», что рассчитывает на конструктивные контакты между Россией и Арменией.

— В ближайшие месяцы мы посмотрим, насколько Никол Пашинян правдив в отношениях с ЕАЭС, с Россией. Мне кажется, он достаточно определенно выстраивает дружеские отношения с Российской Федерацией, — отметил парламентарий. - Пашинян, например, был единственным, кто пресек русофобские высказывания «Сасна црер» и сделал им замечание. У нас много элементов сотрудничества с Арменией: ОДКБ, военная база. Насколько искренне он будет относиться к этому, покажет время.

Даже недавняя проблема, связанная с председательством в ОДКБ, не смогла осложнить отношений внутри организации, подчеркнул Леонид Калашников. Главы государств ОДКБ с определенным пониманием перенесли намеченную встречу, чтобы не оказывать на Армению дополнительное давление в преддверие выборов.

выборы Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Не видит изменений в общей картине отношений по линии Москва-Ереван и политолог Джонни Меликян. По его мнению, контакты с Россией могут претерпеть лишь незначительные изменения.

— Внешний курс Армении — это глубокая интеграция в Евразийском союзе, ОДКБ, взаимодействие с Россией. Известно лишь о небольших корректировках, которые должны обеспечить Армении более активное участие в этих объединениях, — заявил он «Известиям». - С Россией сейчас ведется своего рода притирка: российский и армянский лидеры настраиваются на контакт друг с другом, и есть возможность, что доверительные отношения сложатся и острые углы будут сглажены.

Как все начиналось

Путь Армении к внеочередным парламентским выборам начался в апреле 2018 года. Тогдашний президент страны Серж Саргсян, отработавший два срока на этом посту, был выдвинут на пост премьер-министра страны. В результате конституционной реформы, проведенной в 2015 году, Армения становилась парламентской республикой, вся исполнительная власть в которой находилась в руках парламента и правительства. Перед проведением референдума о смене государственного устройства Серж Саргсян пообещал, что не будет выдвигаться на пост премьера, однако уже 17 апреля он был назначен парламентом главой армянского правительства.

армения Участники митинга на площади Республики после известия об отставке главы правительства Армении Сержа Саргсяна Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На этом фоне в стране начались массовые акции протеста. Лидером оппозиционных масс стал один из глав политического блока Елк (Исход – «Известия») и председатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян. Из-за многотысячных манифестаций Серж Саргсян ушел в отставку спустя шесть дней после назначения. На его место заступил Никол Пашинян.

Тем не менее, по итогам парламентских выборов 2017 года конституционное большинство в Национальном собрании оказалось у РПА Сержа Саргсяна. Это мешало проведению новым премьером самостоятельной политики. Все кончилось внеочередными выборами в законодательный орган. 16 октября Никол Пашинян подал в отставку. Благодаря заранее достигнутым договоренностям парламент дважды не смог выбрать нового председателя кабинета министров и был распущен.