В СПЧ намерены обсудить с Путиным выборы и амнистию

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным планирует обсудить возможность новой амнистии и вопросы совершенствования избирательной системы. Об этом 9 ноября ТАСС сообщил член совета Илья Шаблинский.

«В пятницу состоялось заседание президиума СПЧ, на котором обсуждалась подготовка встречи членов совета с президентом России. Для обсуждения с главой государства члены президиума предложили ряд тем, в частности объявление амнистии, широкое распространение пыток в местах лишения свободы, проблемы развития избирательной системы, массовую вырубку лесов, расследование некоторых уголовных дел с грубыми процессуальными нарушениями», — сказал Шаблинский.

И этот список, по его словам, не является исчерпывающим.

Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что до конца года в СПЧ ожидаются серьезные ротации — сменится до половины членов совета. Эту информацию изданию подтвердили несколько источников в самом СПЧ.



