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Активисты Just Stop Oil заблокировали перекресток в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Активисты Just Stop Oil заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре Лондона. Об этом в среду, 26 октября, сообщает британское издание Daily Mail.

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«Около полудня экологические фанатики заблокировали перекресток, сидя на дороге с транспарантами. Полиция сообщила, что 11 человек были арестованы за умышленное создание препятствий на шоссе и взяты под стражу, после этого движение вновь возобновилось», — говорится в публикации.

Очевидцы сняли видео, на котором запечатлено, как разгневанные водители вступили в ожесточенную перепалку с экоактивистами. Их обвинили в том, что они задерживают машины скорой помощи и препятствуют другим участникам движения. На кадрах один из возмущенных водителей выкрикивает: «Убирайтесь, черт возьми, ублюдки».

Несколькими часами ранее участники группировки Just Stop Oil распылили краску на ряд автосалонов в центре Лондона. Так они выразили требование правительству Великобритании остановить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа. От действий активистов пострадали салоны концернов Ferrari, Bentley и Bugatti.

24 октября активисты совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт. Незадолго до этого две участницы группировки вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».

Атаки экоактивистов на произведения искусства вызвали беспокойство в музейном сообществе. Так, ректор Санкт-Петербургской академии художеств, известный куратор Семен Михайловский сказал «Известиям», что, какие бы цели они ние преследовали, подобные действия нужно расценивать именно как вандализм. Он добавил, что есть закон, по которому люди должны отвечать за свои поступки.

Начиная с апреля этого года было арестовано уже 1,9 тыс. активистов, семеро из них находятся в тюрьмах.

В пресс-релизе Just Stop Oil утверждается, что акции проходят в знак протеста планам правительства по лицензированию более 100 новых нефтегазовых проектов к 2025 году, а также из-за его «неспособности выполнить свое обещание помочь людям с их стремительно растущими счетами за электроэнергию».

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