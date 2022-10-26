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Эксперт оценил опасность экоактивистов для российских музеев

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Фото: Global Look Press/Just Stop Oil
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Атаки экоактивистов на произведения искусства вызвали беспокойство в музейном сообществе. Однако действенных способов защититься от их действий без ущерба для зрителей нет, считают эксперты.

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«По-настоящему защититься от нападений всё равно невозможно. Как невозможно защититься от сумасшедших», — поделился с «Известиями» ректор Санкт-Петербургской академии художеств, известный куратор Семен Михайловский.

По его словам, нападения на произведения искусства были всегда, но важно расценивать любые подобные атаки именно как вандализм.

«Какие бы цели вандалы ни преследовали, называя это акциями или как-то еще, оправдывать это или говорить об этом с дистанцией нельзя. Есть закон, по которому люди должны отвечать за свои поступки», — уверен эксперт.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арт и обстрел: почему участились нападения на произведения искусства

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