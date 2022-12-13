Всем миром: как сегодня идет борьба за безопасность Байкала

Перспективы экосистемы Байкала и его актуальное состояние — тема, много лет не уходящая из национальной экологической повестки. На форуме «Байкал 2022: на пути к спасению озера» эксперты обсудили, какие проблемы требуют оперативного решения и какие шаги нужно предпринять уже сейчас для сохранения природной среды уникального озера. Подробнее — в материале «Известий».

Отмена запланированной на 2022 год миссии представителей ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы на Байкал заставила экологов и всех заинтересованных в спасении озера бить тревогу. Председатель комитета экологии ассоциации менеджеров Ольга Санарова отметила, что концентрация вредных и токсичных веществ в озере, содержащем около 17% мировых запасов пресной воды, продолжает расти. В этом году ситуация осложнилась и из-за геополитических событий: о проблемах озера, которому и так уделялось, недостаточно внимания, говорят все реже. Загрязнение уникального водоема неизбежно приводит к необратимым последствиям для всей экосистемы Байкала: исчезают некоторые виды животных и растений, а это влияет на среду, в которой живут люди.

Первый форум, посвященный экологическому настоящему и будущему Байкала, состоялся в прошлом году. Во время второго комитет по экологии Ассоциации менеджеров пригласил экспертов обсудить, как изменилась ситуация за год.

Пластик под запрет

Проблема загрязнения Байкала пластиком и микропластиком — одна из наиболее острых. Как показало недавнее исследование ученых из Иркутска, с учетом очень мелкого микропластика размером от 20 микрон, загрязнение Байкала оказывается на два-три порядка выше, чем считалось ранее. И это очень высокая концентрация — уже не сотни тысяч частиц на квадратный километр, а миллионы.

— Тенденция к росту такого загрязнения очевидна, — говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Колобов, — за последние несколько лет средняя концентрация микропластика в водах Байкала увеличилась в полтора раза.

Ученые видят большую проблему в повышенном загрязнении реки Селенги, из которой пластик и синтетические волокна попадают в озеро. Большое пластиковое пятно располагается в Байкале как раз напротив ее дельты, и количество пластика в нем превышает среднее количество его в акватории озера в 10-20 раз.

20 мая этого года была создана ассоциация «Байкал без пластика». В нее вошли как коммерческие организации, так и НКО, государственные и образовательные учреждения. Среди участников РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, сеть супермаркетов «Слата», «Гранд Байкал», Иркутский Государственный университет, Эн+ Олега Дерипаски и другие.

Одна из главных задач ассоциации — добиться вывода из оборота в центральной экологической зоне Байкала одноразовой пластиковой продукции. В этом направлении уже сделаны конкретные законодательные шаги: 23 июня на заседании подкомитета по охране озера Байкал Государственной Думы был представлен текст законопроекта по запрету продажи с 1 марта 2023 года отдельных видов пластиковых товаров одноразового пользования, таких как посуда, пакеты и тому подобных, в центральной экологической зоне озера, а с 1 марта 2024 года — в буферной.

По словам директора по устойчивому развитию Эн+ Антона Бутманова, все прекрасно понимают, что пластик очень популярный материал, но в отношении такой уязвимой территории, как Байкал, запрет необходим.

— У нас должны работать разные механизмы: и экологический сбор, и запрет на конкретных территориях, тогда мы быстрее добьемся цели, — отмечает эксперт. — Надо институционально менять эту историю. Важно, чтобы государство нас услышало.

Законопроект рекомендован к внесению в Государственную Думу. Эту законодательную инициативу активно поддерживает ассоциация «Байкал без пластика».

Как рассказала еще одна участница форума, координатор подкомитета по охране озера Байкал Елена Матвеева, законопроект уже получил положительный отзыв Совета Федерации и сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

Бытовая химия и сточные воды

Бытовая химия, содержащая фосфаты — еще одна серьезная угроза озеру. Решить эту проблему призван принятый в первом чтении в конце ноября Госдумой законопроект о защите Байкала от загрязнения фосфатосодержащими моющими средствами. Именно с ними связывают кратное увеличение в последние годы в водах Байкала количества чужеродных для озера водорослей: спирогиры, синезеленых водорослей и других. Их гибель в дальнейшем приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, которые отравляют эндемичную фауну озера.

Законопроект запрещает продажу синтетических моющих средств и товаров бытовой химии с содержанием фосфатов и фосфонатов 5% и более. Это позволит снизить количество фосфатосодержащих соединений, попадающих в Байкал со сточными водами.

Замглавы «Байкал-Центра» Сергей Матвеев считает, что среди действенных мер альтернативой запретам должны выступить новые технологи и стимулирующие программы. По его словам, надо стараться сделать так, чтобы бизнесу стало выгодно использовать бесфосфатные технологии, необходимо принимать управленческие решения, которые помогут минимизировать появление пластика на территории озера.

Озеро находится на территории двух субъектов федерации — Республики Бурятия и Иркутской области. Власти этих регионов совместно с бизнесом и общественными организациями активно вовлечены в решение проблем загрязнения Байкала.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Антон Будунов отмечает перемены к лучшему с момента проведения прошлогоднего форума.

— Были определены задачи по борьбе со сточными водами, средства выделены, строительство очистных идет полным ходом, уже идет ввод первых построенных сооружений, — говорит Будунов, — это хороший шаг и для сохранения территории и экосистемы, и для тех, кто живет на берегу Байкала.

Есть и еще одна, на первый взгляд, не самая очевидная угроза. Термин «подсланевые воды» знаком разве что только специалистам. Простыми словами, это все, что копится под сланями — настилом на дне судового трюма, или «трюмные осадочные отложения, в состав которых входят различные нефтепродукты и механические примеси». По закону их должны собирать и сдавать на специальное судно и утилизировать в особом порядке, поскольку подсланевые воды относятся ко II классу экологической опасности и входят в тот же список, что и серная кислота, электролиты или цементная пыль. Но по факту большинство судов сливает их прямо в Байкал. И это еще одна огромная проблема, грозящая озеру бедой.

Угрозы извне

Российские регионы активно сотрудничают с бизнесом:

— Охрана Байкала — самое ключевое в наших ESG-соглашениях c Бурятией и Иркутской областью, — подчеркивает заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Жоров.

Однако, отмечает он, без работы с партнерами в Монголии многое невозможно, и надо найти точки соприкосновения на международном уровне, чтобы снизить уровень загрязнения Байкала.

Несмотря на то, что Байкал находится на территории России, одна из серьезных угроз для него находится в Монголии. Монгольская инфраструктурная программа «Синий конь» вызывает опасения экологов. Монголия планирует строительство ГЭС «Эгийн-Гол» на одноименной реке — крупнейшем притоке Селенги, которая, в свою очередь, является крупнейшим притоком Байкала — и одним из главных «поставщиков» загрязнений. Поэтому станция может оказать серьезное негативное воздействие на экосистему озера. Этот проект несколько лет назад был заморожен, и монгольские власти пообещали провести региональную экологическую оценку и с ее результатами приехать в Россию на общественные слушания, но этого не произошло, более того, стало известно, что Монголия собирается реанимировать замороженный проект.

Резюмируя работу форума, зампред правительства Иркутской области и директор по развитию «Байкал-центра» Теймур Магомедов подчеркнул, что все шаги должны делаться синхронно, когда два региона одновременно решают одну задачу.