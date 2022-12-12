CO2тношение: главные «загрязнители» планеты нарастили выбросы в атмосферу

Главные «загрязнители» атмосферы планеты нарастили выбросы углекислого газа. В топ-3 мировых экономик за 2021 год попали Китай с объемом около 12,5 млрд т CO2, США — около 4,8 млрд т и Евросоюз — 2,8 млрд т , рассказали в ВЭБ. Эти показатели обсуждались на ноябрьской конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата. Россия заняла в рейтинге пятое место с показателем 1,9 млрд т, и это в разы меньше мировых лидеров — наша страна поглощает большие объемы углекислого газа за счет лесов, квотирует выбросы и применяет зеленое финансирование , отмечают экологи.

Очередные выбросы

Несмотря на громкие заявления о приверженности целям Парижского соглашения по климату, главные экономики — «загрязнители» атмосферы планеты в 2021 году нарастили выбросы углекислого газа, рассказал «Известиям» старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Особенно заметно увеличили этот показатель страны, входящие в топ-3 по объемам выбросов CO2, добавил он.

Первое место занял Китай с объемом около 12,5 млрд т CO2 (прибавил к 2020 году примерно 4,3%), второе — США (около 4,8 млрд т, +6,4%), третье — Евросоюз (примерно 2,8 млрд т, +6,5%), отметили в ВЭБ. Четвертое и пятое места достались Индии и России (2,6 млрд и 1,9 млрд т CO2 соответственно), добавил Сергей Сторчак.

Итоги этих подсчетов обсуждались на конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая проходила в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 20 ноября.

CO2тношение Фото: Global Look Press/g32

— Несмотря на прилагаемые усилия, Китай по-прежнему занимает первое место среди эмитентов парниковых газов , а Россия — пятое. Правда, если смотреть данные по выбросам на душу населения, то в этом случае лидируют США, — заявили в Минприроды.

Загрязнение атмосферы странами с наибольшим объемом выбросов сейчас действительно существенное, одна из причин этого — рост населения , отметил член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (секция «Водопользование и мелиорация») Сергей Маликов.

— Совсем недавно людей на Земле стало больше 8 млрд — всем им нужны электроэнергия, вода, больше товаров и услуг. Растет производство — растет загрязнение, — поясняет эксперт.

CO2тношение Фото: Global Look Press/Wang Gang

Основной корень всех экологических проблем сегодня — широко распространенная Западом концепция транснациональных компаний, направленная на максимизацию прибыли за счет продвижения и насаждения культуры сверхпотребления , отметил статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

Ранее эксперты ООН называли загрязнение воздуха «невидимым убийцей», отмечая, что от его последствий каждый год умирают 7 млн человек. Грязный воздух — причина респираторных, инфекционных, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

Кроме того, в ООН обеспокоены, что в результате человеческой деятельности произошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, это усиливает парниковый эффект (повышение температуры нижних слоев атмосферы) и может оказать неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и человечество. Например, в 2018 году межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) отметила, что человечество уже наблюдает последствия глобального потепления на 1 °С в виде более экстремальных погодных условий, подъема уровня моря и так далее.

CO2тношение Фото: Global Look Press/Narayan Maharjan

Данные ВЭБ показывают, что если за счет пандемии главным странам — загрязнителям атмосферы удалось сместить фокус с экологической проблемы на второй план, это не означает, что она менее актуальна, отметил Вадим Петров.

Чтобы сдержать рост выбросов, в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату — международный договор, регулирующий меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия . Как писали «Известия», цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °С и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °С.

Отрицательный рост

Тренд на увеличение выбросов , несмотря на заявления и принятые стратегии сокращений, в странах Глобального Севера будет сохраняться , отметили в Минприроды. Это связано с принятыми решениями по санкционному режиму в отношении российского экологичного топлива — природного газа, сказали в министерстве.

— В отсутствие газа необходимая энергия может быть получена из топлива с более высокой эмиссией . Тогда потребуются колоссальные экономические затраты государств, чтобы ее снизить, — добавили в Минприроды.

Чтобы заменить российские газ и уголь, страны Европы одна за другой проводят расконсервацию собственных угольных шахт и уже не так стремительно призывают отказываться от этого неэкологичного топлива , писали СМИ.

CO2тношение Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— В ближайшие годы доля угля в выработке электроэнергии будет только расти, Европа уже свернула свои программы развития ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Так что перспективы действительно болезненны для экологии, — согласен Сергей Маликов.

В этом плане Россия, напротив, показывает ряд значимых достижений в повышении экологичности производства , отметил Сергей Сторчак. Например, последовательно поддерживает бизнес механизмами зеленого финансирования, а также развитием технологий атомной энергетики и ВИЭ, добавил он.

Вклад России

Вклад России в сокращение мировых выбросов парниковых газов уже достаточно существенен — с 1990 года РФ сокращала их почти на 40 млрд т СО2 эквивалента , заявил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

— Тем самым мы задержали на год глобальное потепление климата. Кроме того, мы перевыполнили международные обязательства и добровольные цели в 2008–2020 годах. А к 2030-му планируем сократить выбросы до 70% от уровня 1990 года, — сказал чиновник.

CO2тношение Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Россия серьезно и ответственно подходит к вопросам снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, использует методы «кнута и пряника» по отношению к предприятиям-природопользователям , отметил председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. К категории «пряников» можно отнести прежде всего зеленое финансирование, а в качестве «кнута» — рассматривать введение механизма квотирования вредных выбросов в атмосферу, прямо направленного на снижение загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, добавил он.

Зеленое финансирование — совокупность продуктов, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду. Такими инструментами могут выступать зеленые облигации, льготное кредитование, субсидии на зеленые проекты так далее. К этим мерам надо добавить высокую поглощающую способность российских лесов, а также в разы меньшие выбросы в сравнении с главными эмитентами , отметил Александр Закондырин.