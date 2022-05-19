Эко-дело: в ГД предложили отказаться от Парижского соглашения

В Госдуме выступили против участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе . Такое предложение выдвинул комитет ГД по экологии, оно сформулировано в отчете по итогам его заседания от 16 мая («Известия» ознакомились с документом). В ближайшее время инициатива может быть направлена в правительство. Согласно Парижскому соглашению, Россия должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов как минимум на 30% от уровня 1990-го. Бизнес отметил, что отказ от обязательств поможет снизить затраты компаний на обновление оборудования. По оценке экспертов, экономия может составить до $3 млрд в год. Но в Минэкономразвития выступают против таких решений. Сдерживание глобального потепления — общемировая цель вне зависимости от политической конъюнктуры, сказал «Известиям» замглавы ведомства Илья Торосов.

Без обязательств

В Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе . Об этом сказано в отчете по итогам заседания комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от 16 мая (есть у «Известий»). После окончательного согласования в парламенте инициатива может быть направлена на рассмотрение в правительство, уточнил зампредседателя комитета Георгий Арапов.

Депутат пояснил: в условиях санкций отечественную промышленность целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств .

— Еще при принятии Парижского соглашения и Киотского протокола было много разногласий по поводу их целесообразности. Против выступала промышленность, многие политические фигуры и партии, но Россия присоединилась к соглашениям, — отметил Георгий Арапов.

Теперь же, по мнению депутата, просто неясно, что дает РФ Парижское соглашение, так как экологией страны можно заниматься и без международных договоров .

— Парижское соглашение не повлияло ни на отстаивание экологических инициатив, ни на разработку изменений в законодательство, а в условиях антироссийских санкций непонятна целесообразность участия в нем , — заключил парламентарий.

Согласно Парижскому соглашению , подписанному 12 декабря 2015 года (со стороны РФ — 22 апреля 2016 года), уровень выбросов парниковых газов в РФ к 2030 году должен составить не более 70% от показателей 1990-го . Россия уже достигла уровня в 52%, следует из данных за 2018-й (последние доступные сведения). Цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 градусов по Цельсию и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса.

Присоединившиеся к более раннему Киотскому протоколу страны (Россия ратифицировала документ в 2004-м) взяли на себя обязательство с 2008 по 2012 год сократить выбросы СО 2 в среднем на 5% по сравнению с уровнем 1990-го. Документ подписало около 200 государств.

Российский бизнес, да и страна в целом ничего не выиграли от участия в Киотском протоколе и Парижском соглашении, поделился мнением главный научный сотрудник Государственного океанографического института Александр Соловьянов. В случае отказа от участия в договорах производители РФ сэкономят не один миллиард рублей, указал он.

— Выход из этих соглашений станет вполне своевременным решением, — заявил специалист.

Если страна откажется от обязательств, вероятно, для бизнеса станет необязательной модернизация оборудования — это позволит сэкономить до $3 млрд в год , оценил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Требуют пересмотра

Условия Парижского соглашения, а также разработанной в соответствии с ним Стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года действительно логично пересмотреть в связи с антироссийскими санкциями, влияющими на доступ отечественных компаний к иностранным технологиям , отметил заместитель генерального директора по производству и строительству «Т-Плюс» Денис Уланов.

Работа генерирующих компаний РФ в условиях санкций требует уточнения приоритетов в экономике, согласны в Совете производителей энергии.

При этом в Торгово-промышленной палате РФ считают, что в первую очередь нужно пересматривать не международные соглашения, а внутренние стратегические документы России . Например, Стратегию низкоуглеродного развития и Энергетическую стратегию РФ, указал зампред комитета природопользования и экологии ТПП Олег Плужников.

В Минэнерго на запрос «Известий» не ответили. В Минприроды подчеркнули, что присоединение России к Парижскому соглашению демонстрирует, что при подготовке документа были учтены национальные интересы. В ведомстве также рекомендовали обратиться в Минэкономразвития.

Эко-дело Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов сказал «Известиям», что Парижское и Киотское соглашения в первую очередь направлены на сокращение выбросов парниковых газов и вредных веществ, которые являются причиной глобального потепления на планете.

— Вне зависимости от политической конъюнктуры эти цели — общие для всех стран , потому что атмосфера политических границ не имеет. Климатические изменения касаются всех стран одинаково, а на российском севере, как известно, потепление идет быстрее, чем в среднем по планете. Поэтому мы считаем, что Россия по-прежнему должна придерживаться взятых на себя обязательств в рамках этих соглашений, — заявил Илья Торосов.

Как писали «Известия», последствиями изменения климата и повышения температур могут стать интенсивные пожары, тающие ледники, ураганы и скудные урожаи.

Россия также должна участвовать в Парижском соглашении и продвигать свои интересы, как и другие страны, согласен статс-секретарь — вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Варварин. Документ не предусматривает каких-либо санкций в случае недостижения сторонами декларированных целей, поэтому выход из соглашения представляется преждевременным, добавил депутат Госдумы Юрий Станкевич.

Прекращать международное сотрудничество в сфере экологии не стоит, поскольку цели Парижского соглашения определены в горизонте планирования 2050 и 2100 годов, за этот период отношения России с ЕС и США могут существенно измениться , считает председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Стоит относиться к Парижскому соглашению как к документу, который фиксирует обеспокоенность стран проблемой глобального потепления, считает зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин. Пока ни одно из европейских государств не продемонстрировало реального выполнения договоренностей, а с учетом нынешнего возвращения к сланцевому газу и углю скорее им, а не России пора выходить из него, заключил эксперт.