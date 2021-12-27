Лесной вопрос: государство должно помочь эко-инициативам предпринимателей

Климатическая повестка с каждым годом становится все актуальнее. В этом году прошло знаковое событие - 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Глазго. По ее итогам страны-участницы приняли обязательства по противодействию глобальному потеплению. «Известия» подробно описали этот документ и его значимость в борьбе с парниковым эффектом.



В документе СОР26 содержится призыв к странам усилить национальные обязательства и к 2022 году представить стратегии по достижению нулевых выбросов парниковых газов, что позволит удержать глобальное потепление в пределах 1,5 °C. Стороны пришли к единому мнению о внедрении международных рыночных и нерыночных механизмов сотрудничества по 6-й статье Парижского соглашения. Эта статья предусматривает введение определенных механизмов регулирования выбросов парниковых газов, а также механизмов торговли углеродными единицами, что должно привести к росту инвестиций в климатические проекты.



Помимо итогового соглашения участникам климатической конференции удалось за эти две недели подписать и отдельные декларации. Например, согласно декларации о защите лесов и землепользовании, около $19 млрд будут выделены для борьбы с вырубкой лесов. Это соглашение подписали более 120 стран, включая РФ (пятая часть всех лесных массивов мира приходится на Россию). Они обязались коллективно работать над предотвращением исчезновения лесов и деградации земель.



В продолжение дискуссии, но уже в отечественных реалиях, 22 декабря Российское партнерство за сохранение климата провело круглый стол «Климатические проекты – вспомогательный инструмент или основа для декарбонизации на ближайшее десятилетие?». В начале мероприятия Ольга Санарова, директор департамента внешних коммуникаций En+ Group, обозначила его цель – обсудить эффективность климатических проектов, которые пытается реализовать российский бизнес: как они смогут стать эффективными, и что происходит в этой области в российской и международной повестке.

Трудности перевода

Заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Антон Цветов напомнил присутствующим, что климатическими проектами в контексте Парижского соглашения начали заниматься не так давно. Большое внимание он уделил проблематике принятия международной регуляторики, отметив сильную политизированность вопроса.



По словам Цветова, в последнее время считалось, что судьба климатических проектов зависит от 6-ой статьи Парижского соглашения. Многие сходились во мнении, что как только связанный с ней массив регуляторики будет доработан, проекты станет проще и выгоднее запускать и реализовывать, ведь они станут экономически целесообразными. Однако эту задачу не удалось полностью решить: порядка 20 документов еще предстоит принять, что займет порядка двух-трех лет.



«Из-за того, что эти документы на самом деле не на 100% являются правовыми документами и не на 100% методологическими, с ними работать не очень легко. За некоторыми формулировками могут стоять политические моменты, или даже коммуникационные моменты, которые могут не иметь большого смысла», - отметил представитель Минэкономразвития.

Лесной вопрос

Большое внимание на встрече было посвящено проблеме увеличения потенциала российских лесов и преимуществам лесоклиматических проектов (ЛКП) среди других декрарбонизационных мер. Начальник управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев сообщил, что в ведомстве создана рабочая группа, задача которой – в ближайшее время создать понятную для бизнеса дорожную карту, которая бы позволила развивать климатические проекты, и в первую очередь - лесные климатические проекты. «Потому что, несмотря на желание учесть поглощающую способность всех экосистем, тем не менее у лесов – наибольший потенциал и наибольшие перспективы.», - отметил Дмитриев.



Дорожная карта должна создать стимулы для реализации проектов. И прежде всего, внимание будет уделено созданию нормативной базы. Для этого в ведомстве постоянно проходят консультации с представителями бизнеса. По словам спикера, компании довольно активно предлагают свои разные подходы.



Он подчеркнул, что леса являются уникальным конкурентным преимуществом нашей страны. «И если предпринимать усилия со стороны программных инструментов, о которых я говорил, а также подключим бизнес, то по нашим самым скромным подсчетам, мы сможем достичь не только целей и задач, поставленных стратегией, но и значительно превысить их», - сообщил Владимир Дмитриев.

Справка «Известий» На СОР26 российская сторона особенно подчеркивала важность темы леса в контексте изменения климата. Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-выступления на саммите 2 ноября заявил, что страна поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году и добиться ее планируется в том числе с помощью лесных экосистем. Российские леса «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода», подчеркнул он. Скрытая часть

Реальный опыт

Представителем такого бизнеса является основанная Олегом Дерипаской En+ Group. На встрече директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов поделился проблемами, которые возникли при реализации ЛКП у компании РУСАЛ, входящей в группу. Он отметил, что РУСАЛ стал пионером внедрения такого рода проектов в России.



В 2019 году компания подписала соглашение с Рослесхозом, Иркутской областью и Красноярским краем, на территориях последних было посажено 1 млн деревьев. Также были запущены проекты лесоохраны на территории более 500 тыс. га. РУСАЛ приобрел оборудование по тушению пожаров, арендовал специальную технику, обеспечил территориальные службы ресурсами.



«В России это стало первым проектом подобного масштаба, который компания реализует в рамках своей стратегии декарбонизации», - отметил Антон Бутманов. Он подчеркнул, что это не благотворительность, а часть коммерческой работы.



Для продолжения таких программ необходимо появление необходимой регуляторики, отметил топ-менеджер. Нужно, в частности, дать определение единицам сокращения выбросов (ЕСВ) с точки зрения ЛКП. «Чтобы этот инструмент (ЕСВ) вошел в архитектуру углеродного регулирования в России, которое сейчас появляется. Есть разные инструменты: ЕСВ, зеленые сертификаты. Их также необходимо включить в эту архитектуру. Это создаст экономическую эффективность ЛКП. И мы, конечно, должны смотреть на рынок», - заключил Бутманов.

Шаг за шагом

Директор по устойчивому развитию компании РУСАЛ Ирина Бахтина, модерирующая мероприятие, поддержала эту идею, сообщив, что многие виды проектов нуждаются в поддержке со стороны государства с точки зрения создания инфраструктуры.



Она добавила, что сегодня ежедневно идут диалоги по теме климатических проектов, их трансформации и эволюции. Но пока единства нет, и под климатическими проектами каждый подразумевает что-то свое. «Мы пытаемся найти какие-то точки соприкосновения, в том числе, с точки зрения того нового регулирования, которое актуализируется прямо сейчас», - сообщила представитель РУСАЛа.



О значимости принятых на СОР26 мер рассказал Сергей Честной - председатель комитета по изменению климата Торговой палаты ICC Russia. «В Глазго были обнародованы обновленные тезисы по углеродному ценообразованию. Конкретно отмечалась большая важность принятия Парижского соглашения. После долгих и мучительных переговоров удалось достичь консенсуса по правилам, процедурам климатических проектов, которые на самом деле потом будут еще уточняться», - отметил спикер.



По его словам, когда сформировались правила по климатическим проектам, цены на рынках климатических единиц возросли. «То есть бизнес был очень доволен, что появилась ясность. Поэтому мы в ICC Russia были очень довольны, что наконец появилась какая-то основа для реализации проектов», - сообщил эксперт.



Он призвал при выработке подзаконных актов в России использовать уже принятый понятийный аппарат и смыслы, которые утверждены уже на международном уровне. В противном случае, не российские проекты не будут признаны, подчеркнул Сергей Честной.

Время на трансформацию