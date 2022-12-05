Трепать нерпу: почему тюлени массово гибнут на побережье Каспийского моря

От 700 до 2,5 тыс. мертвых тюленей, по разным оценкам, обнаружили в выходные на побережье Каспийского моря в Дагестане . По предварительной версии минприроды республики, краснокнижные млекопитающие погибли от естественных причин, как и год назад. Тогда более 300 животных задохнулись из-за подводного выброса метана на Каспии в результате сейсмоактивности. Тем не менее экологов такая регулярность настораживает: ЧП происходят в одно и то же время под конец года, рассказали специалисты «Известиям». Эксперты отметили, что трупы животных обследуют спустя недели после смерти и это не позволяет установить ее истинную причину.

Усеян тушами

Сотни мертвых краснокнижных тюленей обнаружили в эти выходные на берегу Каспийского моря в Дагестане . Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

В субботу, 3 декабря, пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщила, что обнаружено около 700 мертвых нерп . Но в на следующий день в Каспийском природоохранном центре рассказали уже о 1,7 тыс. Там отметили, что животные погибли примерно две недели назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей на тушах не обнаружили. К вечеру 4 декабря в Минприроды Дагестана сообщили, что количество погибших тюленей возросло до 2,5 тыс.

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что сотрудники ведомства были на месте ЧП и взяли пробы . Там не уточнили, сколько именно особей тюленей погибло на данный момент, и не назвали возможную причину их смерти.

Трепать нерпу Сотрудники центра лабораторного анализа исследований берут анализы воды на берегу Каспийского моря в Кировском районе Фото: ТАСС/Салгереев Муса

В ведомстве напомнили, что похожий случай с тюленями был и в прошлом году — тогда на берег Каспия выбросило более 300 туш . Наиболее вероятной причиной беды стали подводные выбросы метана, которые привели к угнетению центральных нервных клеток, гипоксии и асфиксии млекопитающих . Для Каспийского моря в принципе свойственны газовые и нефтяные выбросы, объемы которых резко увеличиваются при сейсмоактивности.

В минприроды Дагестана считают основной версией естественные факторы.

«Во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. Гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась », — сообщили в Минприроды республики.

В министерстве добавили, что гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна — от 270 тыс. до 300 тыс. особей .

В начале XX века численность каспийских тюленей оценивалась в пределах 1 млн особей. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России.

Наиболее крупное ЧП с нерпами произошло в 2000-м на Каспии со стороны Казахстана: тогда на побережье обнаружили более 12 тыс. мертвых особей . Считается, что в том году лед на море растаял очень быстро и неокрепшее потомство тюленей оказалось в воде. В результате у молодняка развились болезни бактериологического характера — в частности, пастереллез, что и привело к гибели.

Загадочная регулярность

Случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят весьма регулярно — туши на побережье находят почти ежегодно . Причем в один и тот же период — в ноябре-декабре , отметил в беседе с «Известиям» ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.

— В ноябре я был в экспедиции в Актау в Казахстане — там тоже был выброс тюленей, порядка 150 особей. Мы сами их вскрывали, брали анализы. Следов насильственной смерти не было, тюлени были упитанные, самки — беременные, — рассказал он.

Но и тогда, и сейчас трупы животных специалисты нашли не сразу после смерти, а после того как они неделю-две «проболтались» в море. Это значительно усложняет диагностику причин гибели, продолжил Дмитрий Глазов.

Трепать нерпу Мертвые тюлени на побережье Каспийского моря Фото: минприроды РД

— Поэтому точной причины смерти тюленей не знает никто . Возможно, это выбросы газов в море — на Каспии они довольно часто бывают. Но определенную настороженность вызывает тот факт, что выбросы метана происходят каждый год в одно и то же время , — сказал он.

В несвежей туше тюленя следы метана обнаружить невозможно, продолжил специалист.

Человек иногда тоже бывает причиной гибели тюленей на Каспии, заметил Дмитрий Глазов. Например, в мае этого года нашли туши животных с отрезанными ластами. Кроме того, стоки в Каспийское море могут ослаблять иммунитет этих млекопитающих, в результате чего они подхватывают инфекции, добавил эксперт.

— К сожалению, у нас нет системы мониторинга, которая отслеживала бы выбросы тюленей на Каспии, в отличие от Азербайджана, например. Мы отмечаем только массовые случаи гибели, вроде того, что сейчас. В результате туши животных, перед тем как вынести на берег, неделями гоняет по акватории. Поэтому мы не можем узнать причины смерти и предотвратить подобные случаи в будущем, — отметил Дмитрий Глазов.

Из-за отсутствия мониторинга нельзя и достоверно сказать, сколько особей каспийского тюленя осталось в принципе, добавил он.

— Урон нынешнего ЧП для популяции этого вида будет зависеть как от общей численности популяции, так и от того, какого возраста были животные , — продолжил Дмитрий Глазов.

Если это молодняк, то урон ниже, поскольку юные животные и в природе гибнут чаще, уточнил специалист. Если же это были взрослые половозрелые особи или беременные самки — ситуация серьезнее, считает он.