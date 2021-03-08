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Угроза эпидемии: почему в Дагестане умирают птицы

Одной из самых вероятных причин массовой гибели пернатых называют грипп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Угроза эпидемии: почему в Дагестане умирают птицы
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2021-03-05 16:13:40
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Экологи на днях обнаружили около 300 мертвых лебедей, уток, крякв и других птиц на берегу Аграханского залива в Дагестане. Первая версия — браконьерский отстрел — была быстро отметена. Возможно, причиной стало отравление, но наиболее вероятным виновником случившегося называют птичий грипп. Подробности — в материале «Известий».

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Сотни погибших

Случай массовой гибели птиц подтвердил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Он вместе с сотрудниками выехал на место происшествия — в Аграханский залив и «Муравейник», где из воды достали десятки лебедей и уток. По предварительным данным, погибло около 300 птиц. Ранее о гибели водоплавающих птиц сообщал охотник-рыболов, который опубликовал соответствующее видео в соцсетях.

На место происшествия прибыли специалисты и взяли пробы воды.

Проблемой занялись представители Минприроды, сотрудники Россельхознадзора. Прокуратура республики также организовала проверку с привлечением специалистов профильных ведомств, сообщила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.

Угроза эпидемии
Рыбак в местности «Муравейник» в Аграханском заливе

Рыбак в местности «Муравейник» в Аграханском заливе, где произошел массовый падеж уток и лебедей

Фото: ТАСС/Муса Салгереев
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Заур Гапизов рассказал «Известиям», что тушки погибших пернатых уже направили на анализы в лаборатории в разных городах: Новосибирске, Москве, Томске. Сейчас ожидаются результаты анализов.

— Птица погибла без участия человека, это не браконьеры. Все тушки целы, следов повреждений нет, — подчеркнул он.

По его словам, среди погибших птиц есть как постоянно проживающие в этих местах, так и зимующие. Погибли не только водоплавающие птицы, замечены также тушки бакланов и чаек.

Орнитолог Евгений Вилков рассказал «Известиям», что среди птиц, погибших в заливе, в основном те, что прилетели в Дагестан на зимовку из Западной и Восточной Сибири.

— Мы осмотрели Аграханский залив и так называемый «Муравейник». Это одна акватория, — пояснил Гапизов. — Там много сухого камыша, и точное количество погибших птиц установить невозможно. Их десятки, сотни.

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Вирусная природа

Гапизов отмечает, что не помнит такого массового падежа водоплавающих птиц в Дагестане за последнее время. Однако замечает, что и возможностей для наблюдения ранее таких не было — сейчас пернатых обнаружили с коптера.

Заместитель директора по научной работе государственного природного заповедника «Дагестанский», глава дагестанского отделения Союза охраны птиц Гаджибек Джамирзоев отметил, что пока не может давать какую-либо экспертную оценку именно по этому инциденту, но заметил, что и раньше отмечалась гибель птиц в конце зимы.

— Дагестан — зона неустойчивых зимовок, здесь бывают случаи гибели птиц после сильного похолодания, — рассказал он. — Во второй половине зимы птицы ослаблены, и такие сильные морозы приводят к гибели.

Угроза эпидемии
Вид на Аграханский залив, где произошла массовая гибель уток и лебедей

Вид на Аграханский залив и местность «Муравейник», где произошла массовая гибель уток и лебедей

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Старший координатор представительства WWF в экорегионе «Российский Кавказ» Роман Мнацеканов также заметил, что могло сказаться резкое похолодание воды, замерзание водоема: ослабленные птицы, лишенные пищи, могли погибнуть от истощения. Такое уже происходило ранее. Заморозки в качестве одной из версий называет и Евгений Вилков.

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В пользу этой версии говорит тот факт, что сильные и неожиданные морозы в Дагестане как раз недавно отмечались: 23 и 25 февраля температура держалась на уровне от –8 до –17 градусов Цельсия.

Однако побывавшие на месте специалисты предполагают, что с морозами гибель птиц, скорее всего, не связана.

— В четверг мы вытащили из воды лебедя, он абсолютно целый, — рассказал Гапизов. — Вся птица жирная, сытая. Там есть кормовая база. К тому же есть погибшие чайки и бакланы, которые в море кормятся. Да, были холода, но мы вытаскивали птицу, только что погибшую — на берегу еще теплые тушки лежат. А в последние дни морозов не было.

В управлении Россельхознадзора по Республике Дагестан также выразили мнение, что у птиц было достаточно еды.

— По нашему мнению, нехватка кормовой базы не могла стать причиной падежа птиц, — сказала «Известиям» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Республике Дагестан Зумруд Керимова. — Наши специалисты не отметили истощения или других признаков нехватки кормовой базы у погибших особей.

Угроза эпидемии
лебедь пьет воду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первые результаты анализов, по его словам, будут через несколько дней. Основными версиями он называет либо бактерии, либо отравление. К слову, говоря о возможном отравлении, в Сети вспомнили о недавней гибели более 300 каспийских тюленей в Дагестане. Однако в декабре 2020 года сообщалось, что российские ученые-биологи пришли к выводу, что их массовая гибель обусловлена природными факторами, а гипотеза об отравлении животных тяжелыми металлами или пестицидами не подтверждена результатами экспертиз.

Отвергает версию гибели птиц из-за холодов и директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

— Может, отдельные виды и замерзли, но ведь сейчас умерли от лебедя до лысухи, — заявил он «Известиям». — Но когда гибнут от лебедя до лысухи... Все признаки, что это вирус, браконьерский отстрел мы отвергли, отравление, скорее всего, тоже. Считаю, что в данном случае на 99,9% это вирус, тем более он выявляется и в других местах.

Пора на карантин

Гаджиев отмечает: на то, чтобы понять, какой вирус стал причиной гибели птиц, понадобится около недели. Институт экологии и устойчивого развития ждет результатов из научного института в Новосибирске, с которым уже несколько лет работает именно по гриппу птиц — и домашних, и диких.

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— Сезонный перелет уже начался. Птицы несут вирус, и он сейчас патогенный, — говорит Гаджиев. — Ведь гибнут птицы не только в Дагестане, на черноморском побережье также происходит массовая гибель птиц. Тот факт, что в Дагестане птицы умерли именно в Аграханском заливе, объясняется просто: они всегда там останавливаются. Там озера, болота.

По его словам, сейчас специалисты Института экологии надеются взять биоматериал от живой птицы — переговоры о том, как это сделать, ведутся с Россельхознадзором. Возможно, необходимо будет отстрелять какое-то количество живой птицы.

— Есть вероятность, что если это всё же грипп, он передастся домашней птице, — считает Гаджиев. — Мы написали обращение в Россельхознадзор, чтобы они меры приняли, чтобы не было контакта с домашними птицами. Самое главное сейчас — не упустить момент. Если это патогенный грипп, то нужно объявлять карантин. От этого могут пострадать многие.

Угроза эпидемии
дикие утки
Фото: Depositphotos

В управлении Россельхознадзора по Дагестану заявили «Известиям», что торопиться с выводами пока не стоит.

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— Говорить о том, что причиной гибели птиц на Аграхане стал птичий грипп, равно как и другие версии — мор, отравление, браконьерский отстрел и так далее, — пока рано, так как все мы ждем результатов лабораторного исследования, — заявила Керимова.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов отмечает, что такая массовая гибель действительно может быть вызвана гриппом птиц.

— Если говорить о мерах, которые надо принимать, то в дикой фауне никаких мероприятий быть не может, а для домашней птицы процедура стандартная, — сказал он «Известиям». — Здесь задача — избежать контакта домашней и дикой птицы. Если в регионе нет свободного выгула домашней птицы, то там не такие высокие риски заноса.

По его словам, до выявления случаев заболевания среди домашней птицы каких-либо ограничительных мер вводиться не должно. В таких ситуациях власти обычно требуют просто усилить контроль, сверхмер же не принимается.

Угроза эпидемии
гуси на частном подворье

Гуси на частном подворье

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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— Возможна вакцинация в частных подворьях, но это опять же на усмотрение, — говорит Колбасов. — Думаю, ситуация не чрезвычайная.

Между тем очаги птичьего гриппа выявлены в целом ряде стран, в том числе в Чехии, Италии, Швеции, откуда запретили поставки инкубационных яиц, соседней Украине. 20 февраля в России подтвердили первые случаи инфицирования людей вирусом птичьего гриппа, он был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики, расположенной в Астраханской области.

Кроме того, сообщалось, что на российских птицефабриках зафиксировали недостаток инкубационных яиц, что может привести к сокращению производства и росту цен на куриное мясо. Рост цен связывают в том числе со вспышками птичьего гриппа в зарубежных странах.

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