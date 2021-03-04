Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из регионов Италии и Швеции

Россельхознадзор запретил поставки инкубационных яиц и живой птицы из одного итальянского и одного шведского регионов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 4 марта 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия. Аналогичный запрет с 4 марта распространяется в отношении административной территории Швеции ― лена Эстергётланд», ― говорится в сообщении.

Накануне также был ограничен импорт этих продуктов из края Высочина, края Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.

Подчеркивается, что помимо перечисленных был ограничен ввоз в Россию мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции ― исключениями являются товары, подверженные обработке, которая обеспечивает разрушение вирусов птичьего гриппа, ― кормов и кормовых добавок для птиц (кроме вариантов растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Также Россельхознадзор ограничил транзит живой птицы по территории России.

Ранее в этот день в Минсельхозе заявили, что восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года. В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в стране развивается динамично, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это, в свою очередь, позволило выйти на полную самообеспеченность.

Среди факторов повышения стоимости министерство назвало, в частности, вспышки птичьего гриппа, наблюдаемые в данный момент в странах Евросоюза, которые выступают основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. Сложившаяся ситуация вызвала необходимость корректировки географии поставок. При этом в министерстве указали на то, что внутренние потребности страны обеспечиваются на 80% за счет собственного производства.

В январе в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.