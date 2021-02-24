Кара с небес: вспышки птичьего гриппа в разы опаснее COVID-19

Переход нового птичьего гриппа H5N8 от человека к человеку — вопрос времени, предупредили ученые. При этом летальность от этого вируса может достигать 60%, оценили эксперты. В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что не исключают возникновения новых вспышек инфекции в Российской Федерации. Поэтому сейчас специалисты изучают свойства нового патогена. Благодаря этим исследованиям производители при необходимости смогут быстро выпустить вакцину, рассказали в надзорном ведомстве.

Опасное первенство

В 2021 году отмечается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A(H5N8) наблюдаются в большинстве стран Европы, включая Российскую Федерацию, уточнили там.

— С учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появления новых очагов на территории нашей страны, — сказали в ведомстве.

По данным Международного эпизоотического бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 1,5 тыс. очагов высокопатогенного птичьего гриппа на территории 41 страны. Из них больше 75% приходится на страны Европы (1,1 тыс. очагов). В большинстве случаев вспышки вызвал субтип A(H5N8).

Кара с небес Ветеринары на птицефабрике в Чешской Республике Фото: Global Look Press/CTK Photo/Lubos Pavlicek

О том, что этот штамм вируса гриппа птиц может передаваться от птиц к человеку, 20 февраля заявила глава Роспотребнадзора. По ее словам, патоген перешел межвидовой барьер. ЧП, которое потенциально могло бы стать началом новой эпидемии, случилось на птицефабрике на юге страны. Это произошло еще в декабре 2020 года: при первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике провели положенные мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается, — заявила Анна Попова в эфире «России 24».

Насколько быстро последующие мутации позволят вирусу начать передаваться от человека к человеку, покажет время, отметила она.

Дело времени

В ведомстве заверили, что распространения заболевания удалось избежать, а у всех зараженных были легкие симптомы, и они уже поправились. Зато теперь у российских ученых есть данные, чтобы начать разрабатывать тест-системы и вакцины от инфекции. То, что о вспышке было объявлено только сейчас, говорит о том, что были проделаны все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Попадая на птицефабрики, H5N8 вызывает моментальную вспышку среди сельскохозяйственных птиц и начинает накапливать мутации, которые и могут дать ему возможность совершить межвидовой переход, что и произошло в декабре, — пояснил ученый. — То, что Роспотребнадзор сейчас об этом заявил, декларирует факт, что вспышку удалось купировать. Но то, что семь человек было инфицировано этим вирусом, — очень плохой симптом. Это значит, что люди могут заражаться и дальнейший переход от человека к человеку — дело времени.

Кара с небес Фото: TASS/Alexey Potov

Вероятность контакта рядовых граждан с инфекцией и развитие у них болезни крайне низки, заверили «Известия» в Роспотребнадзоре. Не стоит опасаться и заражения через продукты питания, в частности курятину: всех зараженных птиц уничтожают, и попадание их мяса на прилавки исключено, добавляют эксперты.

— Вместе с тем целесообразно соблюдать простые меры предосторожности — например, не допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами питания, использовать для сырого мяса отдельные разделочную доску и нож, дезинфицировать рабочие поверхности с применением мыла и мыть с мылом руки после разделывания курицы, — отметили в Роспотребнадзоре.

Птица несчастья

Дикие птицы водно-околоводного экологического комплекса (в первую очередь утки, чайки и крачки) — природные резервуары вируса гриппа А. Преодолевая межвидовые барьеры, этот экологически пластичный вирус может адаптироваться к клеткам млекопитающих и распространяться в популяциях нового потенциального хозяина (в частности, человека), рассказал «Известиям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Кара с небес Фото: TASS/EPA/Sanjay Baid

— Однако вариантам вируса гриппа А птичьего происхождения не так уж просто сменить хозяина. Птичьи штаммы взаимодействуют с так называемыми альфа2-3-сиалозидами (специфические полисахариды, которые являются рецепторами для вирусов гриппа А на поверхности клеток-мишеней. — «Известия»), а эпидемические (заразные для человека) — с альфа2-6-сиалозидами, которые в большом количестве содержатся на поверхности столбчатого эпителия верхних отделов респираторного тракта человека (что определяет возможность для эпидемических штаммов распространяться воздушно-капельным путем), — пояснил ученый. — Вместе с тем в нижних отделах респираторного тракта человека имеются альфа2-3-сиалозиды. Поэтому если птичий грипп проникает в кровяное русло (например, через микротрещины или повреждения кожи), то возможно развитие тяжелых первичных вирусных пневмоний с летальностью до 60%.

Поэтому заболеваемость птичьим гриппом низкая, но количество смертельных случаев довольно велико. Как пояснил Михаил Щелканов, при отсутствии коллективного иммунитета к вновь сформировавшемуся эпидемическому варианту возможно развитие пандемии с катастрофическими последствиями.

Еще одна вакцина

Уже сегодня Россия может приступить к разработке тест-системы и вакцины от H5N8, заявлял директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

— Речь в первую очередь идет о получении штамма для вакцины-кандидата, — пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) идет постоянная работа по изучению генетических и антигенных свойств циркулирующих зоонозных вирусов гриппа, отметили в ведомстве. Цель этих действий — создание и обновление таких кандидатных штаммов, на основе которых производители при необходимости смогут быстро выпустить вакцину против того или иного известного вируса гриппа, если он станет представлять более серьезную угрозу для здоровья людей, пояснили в Роспотребнадзоре.

Кара с небес Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

— Прогнозирование возможных источников опасности — это важная составляющая эпидемиологии, — подчеркнул Павел Волчков. — Если мы понимаем, что происходит межвидовой переход такого опасного вируса, то сделать вакцины заранее на различных платформах и суметь масштабировать производство крайне целесообразно.