В «Векторе» заявили о готовности к разработке теста на новый вид птичьего гриппа

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что уже сейчас можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — сказал Максютов в эфире Первого канала в субботу, 20 февраля.

Ранее в этот же день в России подтвердили первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики, расположенной на юге страны. Она также напомнила, что в декабре 2020 года среди поголовья птиц там была зарегистрирована вспышка.

Также отмечалось, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) пока не может передаваться от человека к человеку.

В январе в Роспотребнадзоре отмечали, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Его могут занести перелетные птицы из Европы. По информации ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.