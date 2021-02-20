Первые случаи инфицирования вирусом птичьего гриппа подтвердили в России

В России подтвердили первые случаи инфицирования людей вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщила в субботу, 20 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Птичий грипп был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики, которая расположена на юге России.

«Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — сказала глава Роспотребнадзора на брифинге.

Как рассказала Попова, данные о заражении людей птичьим гриппом были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что птичий грипп пока не может передаваться от человека к человеку.

«Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», — объяснила она.

В январе в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.

В середине февраля вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа. По мнению вирусолога, такой риск существует, однако предсказать точное время его появления невозможно.

В апреле прошлого года эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Карякин объяснил, что птичий грипп может передаваться людям только при концентрированном контакте. Он рассказал, что в группе риска находятся охотники, которые убивают уток и гусей, после чего везут их тушки домой, а также работники птичьих подворий.