Орнитолог рассказал о передаче вирусов от птиц людям

«Птичий» вирус может передаться людям только при концентрированном контакте. Об этом «РИА Новости» 2 апреля рассказал эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Карякин.

По его словам, в группе риска находятся охотники, которые убивают уток и гусей, после чего везут их тушки домой, а также работники птичьих подворий.

«Но надо понимать, что это было в Азии (речь идет о птичьем гриппе. — Ред.), где с птицами черт-те что делают, второе — вспышка заболевания была быстро локализована и сошла на нет. После нескольких тысяч репликаций этого вируса он потерял свои патогенные свойства в человеческой популяции», — приводит слова врача телеканал «Звезда».

Карякин отметил, что также была повторная вспышка обновленной версии птичьего гриппа, но она также закончилась. Он добавил, что, несмотря на то, что «некоторое количество людей умерло», в итоге попытка прижиться у вируса в человеческой популяции не удалась. Вместе с тем, специалист подчеркнул, что следующий штамм вируса способен вызвать новую вспышку, пишет «Москва 24».

10 февраля сообщалось, что в китайской провинции Сычуань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6 на одной из ферм уезда Сичун. Из 2497 птиц, проживающих на ферме, заразились и погибли 1840. Случаев заболевания людей не выявили.