Прямой эфир

Орнитолог рассказал о передаче вирусов от птиц людям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Птичий» вирус может передаться людям только при концентрированном контакте. Об этом «РИА Новости» 2 апреля рассказал эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Карякин.

По его словам, в группе риска находятся охотники, которые убивают уток и гусей, после чего везут их тушки домой, а также работники птичьих подворий.

«Но надо понимать, что это было в Азии (речь идет о птичьем гриппе. — Ред.), где с птицами черт-те что делают, второе — вспышка заболевания была быстро локализована и сошла на нет. После нескольких тысяч репликаций этого вируса он потерял свои патогенные свойства в человеческой популяции», — приводит слова врача телеканал «Звезда».

Карякин отметил, что также была повторная вспышка обновленной версии птичьего гриппа, но она также закончилась. Он добавил, что, несмотря на то, что «некоторое количество людей умерло», в итоге попытка прижиться у вируса в человеческой популяции не удалась. Вместе с тем, специалист подчеркнул, что следующий штамм вируса способен вызвать новую вспышку, пишет «Москва 24».

10 февраля сообщалось, что в китайской провинции Сычуань зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6 на одной из ферм уезда Сичун. Из 2497 птиц, проживающих на ферме, заразились и погибли 1840. Случаев заболевания людей не выявили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евросоюз приостановил поставки птицы с Украины
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020