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Российский вирусолог оценил угрозу возникновения новой пандемии

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Риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа существует, но предсказать точное время его появления невозможно. Об этом 15 февраля рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

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По словам специалиста, в настоящее время развернуты целые лаборатории, под пристальным вниманием возможные мутации гриппа животных и любые изменения будут обнаружены на ранних стадиях. Одновременно имеются разработки вакцин против птичьего гриппа.

«Есть лаборатории, которые этим занимаются и следят постоянно за вирусами гриппа птиц. На ранних этапах это будет обнаружено, будут делаться вакцины, как делать вакцины, более-менее ясно», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Непосредственно сейчас такой угрозы нет, подчеркнул он. Вести подготовку к созданию вакцин нужно, отметил Альштейн.

По его словам, говорить о создании универсальной вакцины пока рано.

«Можно подозревать какие-то варианты вируса и готовиться к тому, чтобы создать вакцину против них, и это делается, но узнать, куда нужно было подстелить соломку, это не так просто», — добавил он.

Как накануне заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, не стоит бояться возникновения новой пандемии какого-либо вируса, нужно быть наготове и извлечь уроки из эпидемии COVID-19. 13 февраля доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 не позволяет исключать наступление новой пандемии на 100%.

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