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Врач призвал не бояться новой смертельной пандемии

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Врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Вечерней Москве» пояснил, что не стоит бояться возникновения новой пандемии какого-либо вируса, но нужно быть наготове и извлечь уроки из эпидемии COVID-19.

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Так он прокомментировал опасения, что следующая эпидемия будет смертоносней коронавируса из того, что вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку, а затем распространится уже и в человеческой популяции.

По словам Болибока, вирусы гриппа достаточно хорошо изучены в отличие от коронавирусной инфекции, и по мнению иммунолога, проблем с созданием вакцины возникнуть не должно, как бы возбудители ни мутировали и подчеркнул, что после нынешней пандемии люди начали более лояльно относиться к вакцинации.

«Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем. А вот, с другими возбудителями предсказать всё гораздо сложнее, — сказал эксперт.

Иммунолог подчеркнул, что уроки пандемии COVID-19 поспособствовали созданию в России центров расширенного контроля за вирусными инфекциями.

«Там будут изучать и коронавирусы, и аденовирусы. Банальные возбудители, но мы не знаем, чего от них ждать дальше. Бояться не стоит, но надо быть наготове», — отметил врач.

Кроме того, специалист считает, что необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи и возможной перестройки промышленности, чтобы можно было быстрее наладить производство лекарств и средств защиты.

Ранее, 13 февраля, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 не позволяет исключать наступление новой пандемии на 100%.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии. Тем не менее эксперт указал, что риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

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