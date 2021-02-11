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ВОЗ исключила новую пандемию из-за распространения мутаций коронавируса

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии.

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Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция все еще «бьет» по человечеству. Однако Клюге подчеркнул, что это нормальное развитие для любого патогенна, адаптирующегося к своему носителю.

«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», — приводит его слова газета EL PAIS в четверг, 11 февраля.

Бдительность, по его словам, необходима, потому что новые штаммы могут вызвать повторные заражения и более быстрое распространение вируса в мире, что сильно скажется на работе систем здравоохранения ряда стран и, возможно, приведет к росту смертности. Кроме того, по мнению эксперта, мутации коронавируса могут повлиять и на эффективность вакцин.

Клюге призвал принять тот факт, что 2021-й станет еще одним годом COVID-19, но в отличие от 2020-го, который «застал нас врасплох», он будет более управляемым, так как появились инструменты воздействия на вирус, в том числе вакцины.

«И пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят», — подчеркнул он.

Накануне ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

Позже главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предупредил, что появление британской мутации коронавирусной инфекции в России неизбежно, мутация может начать распространяться на территории страны в середине весны, считает он.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Кроме того, 9 февраля стало известно, что специалисты выявили на территории королевства еще две новые мутации COVID-19. 1 февраля российские ученые выяснили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

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