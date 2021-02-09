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Докопались до мышей: где искали источник коронавируса

Эксперты ВОЗ не обнаружили возбудителя COVID-19 на теперь уже всемирно известном рынке в Ухане
Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Докопались до мышей: где искали источник коронавируса
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2021-02-09 17:57:00
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Понять, как коронавирус Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане, невозможно. Этот факт признали эксперты ВОЗ, которые в середине января прибыли в этот китайский город в надежде установить происхождение нового типа коронавируса. Специалисты также сочли маловероятной гипотезу о том, что распространение Sars-Cov-2 началось в результате утечки из лаборатории — скорее всего, он передался от животного к человеку через промежуточное звено. Также пока нет и прямых доказательств того, что источником заразы стали летучие мыши или панголины. «Известия» вспомнили, кто, где и как выдвигал теории происхождения вируса, глобальное нашествие которого привело к пандемии COVID-19.

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Ученые расписались в неспособности определить, как коронавирус Sars-Cov-2 оказался на рынке морепродуктов в Ухане — том самом объекте, который считается своеобразным «нулевым километром» нынешней пандемии COVID-19. С соответствующим признанием во вторник, 9 февраля, выступили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые еще в середине января прибыли в Ухань, рассчитывая понять происхождение нового коронавируса.

Как сообщил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании «Ванькэ» Лян Ваньнянь на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ, были изучены коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов — они как раз считались ранее «главными подозреваемыми» в начале эпидемии. Однако обнаруженные у этих видов образцы коронавируса не полностью идентичны COVID-19, обнаруженному у людей, указал ученый. «Высокая восприимчивость норок и кошек к SARS-CoV-2 предполагает, что носителями, действительно, могут быть и другие виды животных», — добавил Лян Ваньнянь (цитата по «Интерфаксу»). Китайские ученые при этом отмечают, что эксперты не нашли в дикой природе страны коронавирус — предок передающегося людям Sars-Cov-2.

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Специалисты также сочли маловероятной гипотезу о том, что распространение Sars-Cov-2 началось в результате утечки из лаборатории — скорее всего, он передался от животного к человеку через промежуточное звено. Таким образом, опровергается как минимум одна из теорий, согласно которой эпидемия началась в результате случайного «выхода» Sars-Cov-2 за пределы уханьского Университета вирусологии.

Трамп и теория заговора

Впрочем, звучали и версии, согласно которым пресловутая утечка вируса из лаборатории в Ухане была отнюдь не случайной. С соответствующими заявлениями, в частности, выступал президент США (сейчас уже бывший) Дональд Трамп. Вполне возможно, что в своих допущениях глава американской администрации основывался на докладе Разведывательного управления мМинобороны США. В дополненной версии доклада РУМО, распространенной в конце марта 2020 года, отмечалось, что, помимо версии естественного происхождения вируса, имеет право на существование и гипотеза о его утечке из лаборатории, работающей с патогенами.

Видим стремление Запада
Члены экспертной  группы ВОЗ

Члены экспертной группы ВОЗ и государственная комиссия Китайской Народной Республики по здравоохранению на совместной пресс конференции

Фото: REUTERS/Aly Song

За чистую монету слова Трампа принимать было крайне трудно — как минимум из-за отсутствия каких-либо доказательств и подтверждающих верность предположений президента экспертных оценок. С его же подачи коронавирус в США многие стали именовать китайским (что не могло не расстроить Пекин), и на то, чтобы этот дискриминационный подход себя исчерпал, ушло немало времени.

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Шахта с фекалиями

Свою версию происхождения Sars-Cov-2 в августе прошлого года выдвинули вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон. По их мнению, коронавирус мог адаптироваться к человеку еще в 2012 году.
Латэм и Уилсон изучили записи врача, который лечил горняков, на протяжении двух недель прочищавших шахту в китайской провинции Юньнань от фекалий летучих мышей. У рабочих были отмечены симптомы, характерные для коронавируса: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Заболевших подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из шести скончались.

Лаборатория в Ухане исследовала анализы шахтеров и подтвердила, что образцы похожи на типичную пневмонию. Исходя из этого, исследователи делают вывод, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще восемь лет назад. Латэм также полагал весьма вероятным утечку вируса из лаборатории: по мнению специалиста, заразивший шахтеров вирус эволюционировал в SARS-CoV-2, образцы которого позднее неким неустановленными образом покинули пределы лаборатории.

Просто добавили воды

В ноябре ученые из Академии наук КНР предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По их оценке, вирус передался от животного человеку на фоне жары и засухи — люди и животные были вынуждены пить одну воду.

Видим стремление Запада
лаборатория
Фото: Global Look Press/Zhang Yuwei
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Среди других возможных мест возникновения коронавируса названы Италия, Чехия Австралия, США и другие страны. Китая в составленном китайскими специалистами перечне не оказалось. В Индии подготовленную к публикации научную статью разгромили — что неудивительно, в том числе на фоне крайне непростых отношений, в которых последние годы пребыванию Пекин и Дели.

Чао, вирус!

То, что старт пандемии был дан в Старом Свете, допускают и некоторые европейские эксперты. Так, немецкий эпидемиолог Александр Кекуле уверен, что в мире распространяется итальянский штамм COVID-19. Вирус мутировал на севере республики и остался практически незамеченным — в Европе сперва не смогли адекватно оценить опасность инфекции, возбудитель которой успешно адаптировался к защитным механизмам человеческого организма.

«Стартовый «выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», —- заявил Кекуле. Он также указывает на то, что именно североитальянский штамм коронавируса выявляется более чем у 99% пациентов с инфекцией во всем мире.

Справка «Известий»

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса на 9 февраля, во всем мире диагностировано 106,5 млн случаев COVID-19. От вызванных заболеванием осложнений умерли свыше 2,3 млн человек.

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