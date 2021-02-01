В НИИ гриппа заявили об отсутствии в РФ штаммов из Британии, США и ЮАР

Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов исследовал более 1,5 тыс. геномов SARS-CoV-2 и пришел к выводу, что «британский», «южноафриканский», «бразильский» штаммы и мутация, выявленная в США, на территории России не циркулируют. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В консорциуме также отметили, что в настоящее время в РФ доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). По словам ученых, данная разновидность, возникшая в конце февраля прошлого года, составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России и распространена во всем мире.

В НИИ пояснили, что в настоящий момент фиксируется невысокая скорость изменчивости возбудителя COVID-19 и подчеркнули, что применяемые российские вакцины эффективны против коронавирусной инфекции.

Консорциум работает под руководством НИИ гриппа по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В аналитической справке отмечается, что ученые провели секвенирование 1547 полных геномов новой коронавирусной инфекции, циркулирующих в России. Генетическим надзором охвачены 56 регионов России.

27 января стало известно, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

Впервые новый штамм COVID-19 зафиксировали в Бразилии 31 декабря прошлого года.

10 января в Японии впервые выявили случаи заболевания новым штаммом COVID-19 у четырех путешественников из Бразилии. Отмечается, что новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Позднее один из двух новых штаммов коронавируса, появившихся в Бразилии, обнаружили в Великобритании.