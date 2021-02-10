ВОЗ заявила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1). Об этом в среду, 10 февраля, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм 501Y.V2 присутствовал по состоянию на 8 февраля в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше, а штамм P.1 распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15, передает ТАСС.

8 февраля коллектив американских ученых представил результаты исследования, которое показывает, что британский штамм коронавируса стремительно распространяется в США. Специалисты отмечают, что темпы распространения британского штамма (B.1.1.7) опережают на 35–45% аналогичные показатели других мутаций заболевания.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира.