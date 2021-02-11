Врач предупредил о появлении британского штамма COVID-19 в РФ весной

Появление британской мутации коронавирусной инфекции в России неизбежно, мутация может начать распространяться на территории страны в середине весны. Такое предположение в четверг, 11 февраля, высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает ТАСС.

«Британский штамм к нам всё равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы», — сказал инфекционист.

По его словам, приход этого штамма неизбежен, но нужно подготовиться к нему, «чтобы всё было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения».

Специалист уточнил, что британский вариант коронавируса, в отличие от других, легче передается. Для предыдущих штаммов SARS-COV-2 нужна большая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека, а этому требуется меньшая.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86.

Ранее, 1 февраля, российские ученые выяснили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Кроме того, 9 февраля стало известно, что специалисты выявили на территории королевства еще две новые мутации COVID-19.