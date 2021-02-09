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В Великобритании выявили еще две мутации COVID-19

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Специалисты обнаружили на территории Великобритании еще две новые мутации COVID-19. Об этом сообщает во вторник, 9 февраля, телеканал Sky News.

Один из штаммов был обнаружен в Бристоле, его обозначили «вариантом, вызывающим беспокойство».

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Как отмечает телеканал, обнаруженный штамм способен сопротивляться иммунитету человека, а также не исключается, что против него вакцина от коронавируса может быть бессильной.

При этом уточняется, что данные пока находятся на стадии изучения.

Еще одна мутация COVID-19 зафиксирована в Ливерпуле и находится «в стадии исследования».

По информации телеканала, характеристики обоих вариантов COVID-19 имеют сходство с южноафриканским штаммом, при этом они не имеют к нему отношения.

На данный момент в Великобритании выявлено 76 случаев этих двух вариантов COVID-19.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

2 февраля в стране была обнаружена новая мутация британского штамма COVID-19, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

Помимо этого, 1 февраля в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

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