Иммунолог допустил возникновение новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 не позволяет исключать наступление новой пандемии на 100%. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии.

«На 100% сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус», — цитирует Жемчугова «РИА Новости».

Тем не менее эксперт указал, что риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

«На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида», — добавил Жемчугов.

В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский счел предположение о начале новой пандемии в результате мутаций вируса маловероятным. По его словам, антитела к SARS-CoV-2 будут защищать человека вне зависимости от мутаций вируса.

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