Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Казахстане самолет Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси
Авто
В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки
Общество
Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада
Общество
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада
Мир
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о территориях юга России
Мир
Власти США решили сохранить пошлины на сыры и вина из Европы
Спорт
Путин направил телеграмму участникам гонки «Лыжня России»
Общество
Пробки в Москве утром в субботу достигли девяти баллов
Общество
Более 90% российских школьников пользуются решебниками
Сюжет:

Иммунолог допустил возникновение новой пандемии из-за мутаций коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменчивость коронавируса SARS-CoV-2 не позволяет исключать наступление новой пандемии на 100%. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Главная цель второго этапа миссии ВОЗ — найти источник SARS-CoV-2 в природе»
Эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков — о работе в Китае и задачах по продолжению исследований

Таким образом он прокомментировал заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии.

«На 100% сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус», — цитирует Жемчугова «РИА Новости».

Тем не менее эксперт указал, что риск возникновения нового, еще более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелик.

«На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций. И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку. Для него это выгодно как для вида», — добавил Жемчугов.

В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский счел предположение о начале новой пандемии в результате мутаций вируса маловероятным. По его словам, антитела к SARS-CoV-2 будут защищать человека вне зависимости от мутаций вируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021