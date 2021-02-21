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Рабочие фабрики-очага птичьего гриппа в Астрахани прошли лечение

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Семеро сотрудников астраханской птицефабрики, где был выявлен очаг птичьего гриппа, прошли амбулаторное лечение. Об этом 20 февраля сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
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Сообщается, что у сотрудников птицефабрики наблюдалось першение в горле. На данный момент их здоровью ничего не угрожает. В начале января предприятие посетил глава региона Игорь Бабушкин, который кроконтролировал работу по восстановлению производства и «оказанию поддержки коллективу предприятия».

«Птица и готовая продукция (замороженное мясо и яйца) уничтожены. По состоянию на 20 февраля проведены все дезинфекционные мероприятия. С 24 февраля после завершения мойки и текущей дезинфекции корпусов планируется провести побелку и аэрозольную (заключительную) дезинфекцию с контролем качества. С 15 апреля планируется приобретение цыплят», — рассказали в пресс-службе.

В субботу в России подтвердились первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вирус обнаружили у семи сотрудников птицефабрики, расположенной на юге страны. Отмечалось, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) пока не может передаваться от человека к человеку.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, со своей стороны, заявил, что уже сейчас можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.

В январе в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что РФ угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.

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