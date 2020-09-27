Ход слоном: ветеринары объяснили гибель сотен животных в Ботсване

В департаменте дикой природы и национальных парков Ботсваны наконец поставили точку в громком деле о гибели нескольких сотен слонов весной и летом этого года. Первоначальная версия о причастности браконьеров оказалась неверной, как и предположение о том, что животные умерли после заражения сибирской язвой. Лишь через несколько месяцев работы ученые пришли к выводу о том, что слоны в дельте реки Окаванго погибли от нейротоксинов, которые выделяют цианобактерии — сине-зеленые водоросли. Впрочем, ответов на все вопросы, которые возникли в ходе расследования причин трагедии, пока всё равно нет. Подробности — в материале «Известий».

Более 300 слонов, которые погибли в период с апреля по июль этого года в Ботсване, стали жертвами цианобактерий — сине-зеленых водорослей, «оккупировавших» пруды, к которым животные приходили на водопой. Такой вывод ученых, разбиравшихся в причинах и обстоятельствах массового мора этих гигантских животных, на днях озвучил главный ветеринар департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен.

О ситуации с массовой гибелью слонов стало известно весной этого года — тела животных были замечены на материалах аэрофотосъемки территории знаменитого национального заповедника Окаванго на севере страны. Первоначально в уничтожении животных заподозрили браконьеров, однако эта версия при первом же детальном рассмотрении оказалась ошибочной — бивни, за которыми охотятся злоумышленники, оказались нетронутыми.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko Аэрофотосъемка погибших слонов в заповеднике Окаванго

Предположения о том, что животные умерли от последствий заражения сибирской язвой (подобные случаи в ряде районов Ботсваны, где возбудители этой болезни присутствуют в почве, в прошлом уже бывали), не подтвердились. Была опровергнута и версия об отравлении — умышленном, при участии браконьеров, либо же случайном — например, в результате попадания в организм пестицидов, которые используют фермеры. Смерть животных от голода или жажды также исключили.

В районе обнаружения трупов животных парковые рейнджеры и ученые взяли пробы тканей умерших слонов, а также почвы и воды. По результатам лабораторных исследований было установлено, что причиной гибели великанов саванны стали цианобактерии — сине-зеленые водоросли, а точнее — выделяемые ими нейротоксины.

Опасны для животных и людей

Цианобактерии живут в теплой стоячей воде и, очевидно, присутствовали именно в тех прудах, куда слоны приходили на водопой. Свою роль, как полагают исследователи, сыграло и глобальное потепление — при повышении температуры воды бактерии размножаются быстрее. Для стран юга Африки проблема глобального изменения климата стоит острее, чем для других регионов мира, — по оценкам ученых, средняя температура там повышается в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

Косвенно версию отравления нейротоксинами цианобактерий подтверждает и тот факт, что гибель животных прекратилась примерно в то же время, когда эти пруды пересохли, отмечал Рубен, слова которого приводит «Русская служба Би-би-си». Замруководителя департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Сирил Таоло признал, что, несмотря на проведенные тесты, конкретный тип токсинов, которыми отравились слоны, установить не удалось. По его словам, власти будут вести мониторинг ситуации в течение ближайшего сезона дождей, однако пока не видят оснований считать, что какая-то угроза для дикой природы в стране сохраняется, сообщает Reuters.

Цианобактерии могут представлять опасность не только для животных, но и для человека. Как отмечает со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения BBC News, в человеческий организм токсины могут попасть при купании в зараженной воде или при ее использовании в качестве питьевой. Среди симптомов отравления — раздражение на коже, боль в горле, рвота, сонливость и жар.

Загадки природы

Впрочем, в истории с гибелью слонов в Ботсване всё еще слишком много белых пятен. Например, у исследователей пока нет объяснения тому, что слоны обычно стараются пить из центральной части водоема, а колонии цианобактерий, за счет которых и начинается так называемое цветение на поверхности воды, обычно располагаются ближе к берегу.

В разряд загадок пока можно отнести и тот факт, что многие погибшие слоны «замерли» на коленях — по оценке экспертов, это говорит о том, что смерть животных была внезапной. Кроме того, неясно, почему жертвами цианобактерий стали только слоны, — те же пруды наверняка использовались в качестве источника воды и другими представителями африканской фауны . «Если дело в водопое, то почему проблема коснулась только слонов?», — недоумевает специализирующийся на изучении слонов биолог Кит Линдси. По словам специалиста, с которым пообщался телеканал CNN, представленных властями доказательств пока недостаточно для того, чтобы исключить влияние человеческого фактора.

Ход слоном Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Подход властей Ботсваны к решению проблемы стал поводом для критиков со стороны местных и международных природоохранных организаций. Их представители считают, что правительственные структуры явно промедлили со сбором и анализом проб, отказались от помощи частных фондов в организации лабораторных исследований, при этом общая численность умерших слонов составила почти 400 особей.

Упустили время

Как отметил операционный директор организации National Park Rescue Марк Хайли, в такой ситуации надо было незамедлительно взять пробы для тестирования. «Правительство же протянуло с забором этих крайне срочных проб, а также на протяжении нескольких месяцев не отправляло их в квалифицированную лабораторию», — сказал Хайли в интервью порталу Mongabay. По его словам, произошедшее — «один из крупнейших случаев гибели слонов как минимум в текущем столетии». «Была срочная необходимость направить на места профессиональную и непредвзятую команду, имеющую необходимые ресурсы и опыт для проведения полноценного расследования, — отметил он. — Со стороны экологов такие предложения были сделаны, однако власти на них не отреагировали». В правительстве Ботсваны хоть и признают задержки, но утверждают, что ускорить процесс было невозможно: все лаборатории и так завалены работой в связи с эпидемией COVID-19.

Критика экологов в адрес природоохранных властей Ботсваны звучит в последнее время всё чаще. Так, в прошлом году правительство дало защитникам природы для этого вполне весомый повод, отменив действовавший с 2014 года запрет на охоту на слонов.

В блоге Talking Humanities, который ведет Школа перспективных исследований в Университете Лондона, приводится мнение работающего в Ботсване специалиста по охране окружающей среды. Он, в частности, отмечает, что «шансы на положительную идентификацию натурального токсина являются практически нулевыми, если это не один из известных цианотоксинов», а подпорченные процессом разложения фрагменты тканей умерших слонов — отнюдь не лучший для исследования образец.

Не только Ботсвана

Проблема внезапной смерти слонов оказалась не уникальной для Ботсваны: два десятка животных погибли в соседней Зимбабве. В начале сентября в районе национального парка Хуэндж на западе страны обнаружили трупы 22 молодых слонов. Большинство умерли на довольно ограниченной территории — в лесу Пандамасуэ, между парком и водопадом Виктория. Бивни при этом у них не были изъяты, так что браконьерство как причина их гибели исключается. Нет и доказательств того, что падеж вызван последствиями сибирской язвы, вспышки которой были отмечены среди диких копытных и домашнего скота на юге Африки. Возможно, произошедшее связано с отравлением природными токсинами, загрязненной водой или же с неизвестной бактериальной инфекцией.

Представитель управления национальных парков и дикой природы Зимбабве предположил, что из-за дефицита пищи молодые слоны, которые не могут дотянуться до более высоких ветвей деревьев, «в конечном итоге съедают всё, и часть растительности, которую они потребляют, может быть ядовитой», — сказал он агентству Associated Press. По его словам, проблема может сохраниться — в Зимбабве в последние годы случаются засухи, в результате которых животные страдают из-за нехватки воды и еды. В поисках пропитания слоны вынуждены преодолевать большие расстояния, и некоторые могли погибнуть из-за оказавшейся непосильной нагрузки. В прошлом году из-за вызванного засухой голода в стране умерли около 200 слонов.

Сейчас образцы, взятые на месте гибели слонов в Зимбабве, отправлены на анализ в Великобританию, однако результаты исследования еще не получены. По словам Криса Фоггина, ветеринара из Трастового фонда защиты дикой природы водопада Виктория, возможность того, что и тут причиной гибели слонов стали выделяемые цианобактериями нейротоксины, существует, однако доказательств этого пока нет.

В Зимбабве насчитывается более 80 тыс. слонов, из них порядка 55 тыс. особей обитают на территории Хуэнджа или около нацпарка. Они являются частью популяции, живущей в Трансграничном заповеднике Каванго-Замбези, который простирается на территории сразу пяти стран: Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве и Намибии. Животные там могут свободно перемещаться, но из-за этого сложно подсчитать численность слонов в одной конкретной стране — количество меняется в зависимости от сезона. Всего же в заповеднике живет до 240 тыс. слонов, при этом больше 130 тыс. — в Ботсване.