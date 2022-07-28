Полосатый кейс: что помогает росту популяции амурских тигров

Точная численность амурских тигров станет известна в ближайшие недели: ученые подведут итоги масштабного учета хищников, который проводится раз в 10 лет. На популяции могла сказаться прошлая зима, говорят специалисты. Массовая гибель кабанов от африканской чумы свиней сократила кормовую базу, холод не пережили слабые особи и некоторые тигрята. Но одна зима не изменит многолетнюю тенденцию роста популяции, отмечают эксперты. Если 10 лет назад хищников насчитывалось не более 500, то сейчас на территории России их около 700. Точные итоги последнего учета озвучат на II Международном форуме по сохранению тигра 5 сентября.

Полосатый кейс Фото: РИА Новости

Популяция без угрозы

Популяция амурских тигров в Приморье растет, рассказал «Известиям» первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый. Если 10 лет назад этих хищников на российском Дальнем Востоке было около 500, то сейчас, по оценкам экспертов, их число может достигать 700 особей. Более точные данные, основанные на результатах актуального учета, озвучат на II Международном форуме по сохранению тигра в стартовый день Восточного экономического форума 5 сентября.

По словам Алексея Сурового, 80% популяции амурских тигров сосредоточено в Приморском крае. Хищники живут также в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области. Пересчитывают хищников раз в 10 лет, все остальное время продолжается учет на мониторинговых площадках.

— Таких площадок 16 по всему ареалу, они позволяют следить за состоянием популяции в естественной среде, оценить, снижается она или увеличивается, — пояснил он.

Полосатый кейс Сотрудник национального парка «Бикин» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Одна из площадок расположена в национальном парке «Бикин» в Приморье. На территории нацпарка площадью более 1,1 млн га обитает 41 тигр , сообщил его директор Алексей Кудрявцев. Мониторинговая площадка для постоянных наблюдений охватывает площадь примерно 200 тыс. га, на которых живут 26 тигров. Следить за ними позволяют в том числе 95 фотоловушек.

— Есть определенная методика установки фотоловушек. Когда животные идут по склону, они выбирают некоторые тропы. Наиболее подходящее место для фотоловушки — то, где есть просвет между деревьями, тропа не расходится. Для установки выбирают два дерева друг напротив друга, чтобы снять обе стороны тигра. Если рисунок видно с обеих сторон, это в дальнейшем облегчает работу с фотографиями, — рассказал он.

Фотоловушки реагируют на движение и снимают днем и ночью. Чтобы запечатлеть тигра важно установить правильную частоту кадров — раз в три секунды. Если промежуток будет больше, то есть риск, что на фото окажется только голова и хвост хищника.

— Обычно установленной карты памяти хватает на 2 тыс. фотографий, но тигр может оказаться всего на пяти кадрах из них или не попасть вообще, — добавил Кудрявцев.

Более объемные карты памяти устанавливают в фотоловушки напротив так называемых меточных деревьев — тех, о которые трутся не только тигры, но и более мелкие животные, например кабаны, изюбры, косули. Именно они и составляют основной рацион тигра.

— До 60% питания тигра составляет кабан. Потом изюбр, косуля. Все зависит от территории и от животных, которые на ней обитают, — отметил Алексей Суровый.

Есть прямая взаимосвязь между численностью кабанов и тигров , рассказал и.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

Полосатый кейс Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на территории национального парка «Бикин» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Если деградирует среда обитания, например вырубают дубы, тогда нечем питаться кабану, а потом и тигру. Прошлая зима была сложной для хищников. От африканской чумы свиней вымерло много кабанов. Погибали маленькие тигрята, потому что матерям было нечем их кормить. Умирали слабые особи, присутствовал каннибализм. Взрослый тигр ловит и ест чужих маленьких тигрят, чтобы через некоторое время самка снова пришла в течку и он мог ее оплодотворить, — пояснил он.

Несмотря на это, в целом популяции тигра сейчас ничего не угрожает, заверили эксперты.

— По данным ежегодного мониторинга можно сказать, что популяция находится на стабильном уровне, есть небольшая тенденция к росту. Тем не менее есть кормовая емкость угодий, и больше нее популяция не разрастется, — подчеркнул Алексей Суровый.

Росту популяции, по его словам, способствует и усиленная работа Охотнадзора, развитие заповедников и ужесточение законодательства — за добычу краснокнижного животного можно лишиться свободы вплоть до восьми лет.

Поймать и переселить

Косвенным признаком того, что популяция амурских тигров растет, становятся и ситуации, когда люди и тигры сталкиваются друг с другом.

— На территории нацпарка конфликтных ситуаций с тигром нет. Но, например, из поселка Соболиный, недалеко отсюда, этой зимой вывозили конфликтного тигра, который стал заходить туда и периодически отлавливать собак, — рассказал Алексей Кудрявцев.

В большинстве конфликтных ситуаций виноват сам человек, считает он. Например, браконьеры могут ранить тигра. В таком состоянии он не способен охотиться на копытных и целенаправленно идет в деревню есть собак.

Полосатый кейс Фото: РИА Новости

Таких тигров, по его словам, отлавливают, отвозят в реабилитационный центр, оказывают необходимую медицинскую помощь.

— Если тигр в процессе наблюдения показывает признаки того, что может жить в дикой природе, то его завозят в отдаленные места и отпускают. Предварительно надевают на него ошейник, в течение года наблюдают, не повторяет ли он свое поведение. По истечении года ошейник отстегивается, — отметил директор нацпарка.

Люди часто создают вокруг населенных пунктов свалки, где собираются бродячие собаки, что в свою очередь привлекают тигров.

— А иногда тигру даже не надо ловить этих собак, есть привязанные. Заборы, как правило, только фасадные, для красоты. В таких случаях, где есть тигр — собака будет съедена, — уверен Юрий Колпак.

Люди и тигры могут мирно сосуществовать, считает он, нужно только первым соблюдать определенные правила. Например, запирать собак на ночь в вольере.

Тигр в гостях

Жители поселка Красный Яр, который находится почти у границы национального парка «Бикин», к соседству с опасными хищниками давно привыкли. Сейчас в нем живут около 700 человек, большинство из них представляют коренные малочисленные народы — удэгейцев и нанайцев. Многие из них традиционно занимаются охотой, но при этом есть те, кто тигра не встречал ни разу. Существует поверье, что тот, кто никогда не видел тигра, — хороший человек, шутят местные жители. Они же рассказывают, что однажды зимой во дворе местной школы обнаружили на снегу следы хищника. Из-за этого пришлось перенести начало занятий на час позже, чтобы дети пришли на них, когда на улице уже светло.

Полосатый кейс Десятимесячный тигренок Шерхан и собака Табаки играют с сотрудником сафари-парка в вольере Приморского сафари-парка Фото: РИА Новости

— Мы настолько привыкли жить по соседству с тигром, что спокойно ходим в лес за грибами, например. И не боимся встретиться с ним. Когда здесь расчистили площадку под строительство офиса для нацпарка, буквально на следующий день приехали землемеры и обнаружили следы козочки, а рядом следы тигра. А ведь недалеко оттуда живут наши мамы, которые не боятся по ночам возвращаться из гостей с фонариком, — поделилась главы сельского поселения Галина Петрова.

Хотя сам хищник заходит в село не так часто, его изображения там можно встретить повсюду: от читательского билета в местной библиотеке до почтовых ящиков местных жителей. Большая фотография тигра висит над кассой магазина. А в детском саду, который даже называется «Тигренок», эти звери изображены даже на чашках и тарелках.

Полосатый кейс Фото: РИА Новости

Тигры украшают и пряники, которые готовят в местной пекарне. По словам директора производства Виолетты Суанка, у местных жителей есть амбициозный план изготовить 1 тыс. таких, чтобы подарить их гостям предстоящего форума.

— Хотим, чтобы они полюбили амурского тигра так же, как любим его мы , — рассказала она.

Первая партия фирменных пряников в полсотни штук уже готова.