Сценариев план: нацвалюту ждет ослабление до 72 руб./$ к концу марта

К концу I квартала российская валюта может торговаться к американской по 68,2–71,8. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий» . Триггером для ослабления рубля способны выступить потолок цен на российские нефтепродукты и дальнейшее снижение экспортных доходов. А поводом для укрепления — рост цен на сырье и открытие экономики КНР. При этом в ближайшее время нацвалюту дополнительно поддержит налоговый период, а также продление бюджетного правила. Но при обострении геополитических рисков и введении новых санкций не исключен рост доллара до 75 .

Волатильность в тренде

По данным консенсус-прогноза «Известий», к концу I квартала доллар будет торговаться диапазоне 68,2–71,8 рубля, евро — 75–82 руб./€, а юань — 10,3–11,2 руб./¥ .

В первую очередь на курс влияет соотношение между предложением валюты от экспорта и спросом на нее со стороны импортеров и инвесторов , заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отметил: в первый месяц года волатильность рубля остается в рамках сезонной нормы, так как импортеры меньше закупают товаров из-за низкого сезона, компании не спешат погашать внешние долги, а период турпоездок за границу пошел на спад.

Сценариев план Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Однако январский налоговый период еще может поддержать нацвалюту. В этом году российские компании обязаны до 30 января уплатить налоги и страховые взносы . Экспортеры будут еще активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом, — уверен Михаил Васильев.

Главными факторами поддержки рубля сейчас выступают основные макроэкономические тренды , считает аналитик группы «Финам» Андрей Маслов. В частности, речь об открытии Китая после отмены антикоронавирусных мер, а также о некотором ослаблении доллара на фоне ожидания рецессии в США , уточнил он.

На триггеры для ослабления нацвалюты указал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. По его словам, январские факторы поддержки рубля в виде дивидендных выплат «Роснефти» и «Газпром нефти», а также налогового периода уйдут. Уже в феврале национальная валюта может оказаться под давлением из-за вступления в силу с 5-го числа эмбарго ЕС на российские нефтепродукты , которое, возможно, приведет к сокращению выручки экспортеров.

В январе рубль сохранил свою волатильность, несмотря на то, что в этом месяце возобновило свое действие бюджетное правило — механизм, в соответствии с которым ЦБ по распоряжению Минфина покупает или продает иностранную валюту. Такая система позволяет снизить зависимость рубля от цен на нефть. Однако текущие действия ЦБ по продаже юаней не служат определяющим фактором для курса рубля, хотя и помогают сгладить его волатильность, отметил Алексей Михеев.

Сценариев план Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Размер интервенций относительно невысок, но их влияние на рынок заметно. Речь не только о продаже юаней за рубли, но и о сигнале от финансовых властей, что искусственная девальвация российской валюты — не приоритетный сценарий , — подчеркнул начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев. — А с учетом невысоких цен на российскую нефть не исключено, что Минфин продлит действие бюджетного правила.

В дальнейшем волатильность на рынке сохранится из-за большого количества мощных разнонаправленных факторов , влияющих сейчас на рубль, полагает финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович. В ближайшее время не исключены резкие колебания курса как в сторону укрепления, так и ослабления, спрогнозировал он.

Сильнее не нужно

Пара USD/RUB к концу этого квартала будет колебаться в диапазоне 65–70, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, в ближайшее время против рубля могут сыграть резкое восстановление импорта, а также смягчение контроля за движением капитала . А прекращение регулятором продажи юаней не должно оказать существенного воздействия на курс, полагает он.

— Снижение нацвалюты может стать более заметным в случае обострения геополитической ситуации . По нашим оценкам, на конец I квартала курс доллара будет в диапазоне 72–74 рубля, евро — 80,6–82,6, юаня — 10,9–11,2, — рассказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников. — Если продажи Центробанком юаней после 6 февраля сохранятся, то ожидать резкого ослабления рубля не стоит, а в случае их завершения снижение не исключено, но не более чем на 4–5%.

Сценариев план Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Рецессия на мировых рынках также поспособствует дальнейшему падению спроса на сырье, в результате повышение цен на нефть и газ будет несущественным . Это может повлиять на уровень добычи черного золота в РФ, сокращая его на 1 млн в сутки, добавил управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий. Исходя из этого фактора, а также сокращения профицита текущего счета платежного баланса, рубль к концу марта будет колебаться в пределах 70–73 руб./$, считает он.

— I квартал — традиционно самый благоприятный для рубля из-за сезонности текущего счета платежного баланса РФ на фоне высокого предложения валюты от экспорта при низком спросе для импорта и туризма. Однако в январе–марте 2023-го риск-фактором для рубля может стать геополитическая напряженность и введение санкций на российские нефтепродукты с 5 февраля . Это способно снизить приток инвалюты от продажи нефти и оказать давление на рубль, — подчеркнул Михаил Васильев.

В результате Минфин может продолжить продавать юани из резервов после 6 февраля в несколько больших объемах — 4–5 млрд рублей в день против текущих 3,2 млрд, спрогнозировал он.

В базовом сценарии ожидается сбалансированность позитивных и негативных факторов для рубля, что удержит его курс стабильным , он будет недалеко от текущих уровней к доллару, евро и юаню: 70, 75 и 10,3 соответственно, рассказал Михаил Васильев.

Сценариев план Фото: ТАСС/Егор Алеев

Он отметил: в оптимистичном сценарии, включающем рост нефтяных цен, сокращение дисконта Urals к Brent, сохранение поставок российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, возможно укрепление российской валюты к американской в коридоре 65–67, европейской — 71–73, китайской — 9,8–10. Тогда как в пессимистичном прогнозе при падении цен на сырье, экспорта РФ и геополитического обострения не исключаются значения по ним на уровне 73–75, 79–81 и 10,7–10,9 соответственно.