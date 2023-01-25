Юани и «авось»: заменит ли китайская валюта доллар

Валюта США долгое время была ориентиром при курсообразовании рубля. Однако последние месяцы юань постепенно сменяет доллар в этой роли. Объем торгов китайской валютой на Мосбирже растет в геометрической прогрессии, вплотную приблизившись в долларовому. Готов ли юань занять позицию американской валюты в курсообразовании и как это может отразиться на российской валюте, выясняли «Известия».

Рекордный рост

Объем торгов юанем на Московской бирже с двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году в этом году взлетел до 1– 1,5 трлн. Он вплотную подобрался к долларовому показателю (около 1,5 трлн рублей).

В этом нет ничего удивительного: юань набирает всё больший вес в мировой торговле, и в частности его доля стремительно растет во взаиморасчетах между Россией и Китаем. В условиях санкционных ограничений Россия делает ставку на КНР как на одного из ключевых торговых партнеров.

Товарооборот между странами вырос до рекордных показателей. По итогам 2022 года он достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Это самый значительный рост среди основных торговых партнеров КНР.

Вместо «токсичных» валют

Есть и другие причины повышенного внимания к китайской валюте.

— Привычные для операций и накоплений валюты — доллар, евро, фунт — становятся «токсичными» в банках для российских компаний и частных пользователей. Они ограничены в использовании, переводах, по ним высокие комиссии, есть риски блокировки. В данном плане юань менее подвержен таким опасностям. В новой структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023-м доля юаня поднялась вдвое — до 60%. Наконец, Минфин по новому бюджетному правилу с 13 января осуществляет покупку-продажу именно юаней для снижения зависимости бюджета от колебаний нефтяных цен, — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

— Кроме того, накопления, которые, возможно, начнут появляться после закрытия дефицита, Минфин планирует откладывать в юанях. Разумеется, это повлияет на стоимость рубля в лучшую сторону, поскольку заморозить накопления в юанях или запретить конвертацию в них будет достаточно проблематично, — добавляет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Юани и «авось» Фото: Global Look Press/ZUMA Press/ChinaFotoPress

Вообще, 2022 год резко ускорил снижение значимости доллара в международных расчетах. Юань стал четвертой по популярности валютой в международных расчетах. По данным SWIFT, его доля достигла 2,4%, тогда как удельный вес доллара — 41,4%, евро — 36%, фунта стерлингов — 7,1%.

Всё большее количество стран разрабатывают собственные системы платежей и переходят на расчеты в национальных валютах, следуя примеру России и Китая. А доля доллара в резервах мировых ЦБ, по расчетам МВФ, сократилась с 71% в 1999 году до 58,8% в 2022-м.

Влияние на рубль

Таким образом, юань уже сейчас существенно влияет на процесс образования курса рубля. Рост объемов торгов юанем и увеличение его доли в расчетах, с одной стороны, помогает стабилизировать курс российской валюты и улучшить условия для инвестирования в российскую экономику.

Однако есть и обратная сторона. Будучи валютой развивающейся страны, юань достаточно волатилен и подвержен секторальным рискам.

Юани и «авось» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

— Кроме того, Китай не так сильно диверсифицирован по разным секторам экономики, как США. По этой причине в случае падения одного из ключевых секторов Китая (например, производства, недвижимости) это, безусловно, скажется и на стоимости юаня к рублю, — отмечает Артем Звездин.

По мнению ряда экспертов, по мере того, как юань будут использовать всё больше стран, а товарооборот между КНР и РФ будет расти, объемы торгов парой юань–рубль превысят объемы торгов долларов.

В начале пути

Однако, предупреждают аналитики, о полноценном замещении юанем доллара как в курсообразовании, так и во внешнеэкономических отношениях России речь пока не идет.

Его роль в мире крайне ограничена, он не является полноценной конвертируемой валютой. Соответственно, использовать юани как базовую валюту и основу для курса рубля невозможно и в обозримой перспективе неосуществимо, отмечает Марк Гойхман. Вдобавок курс юаня жестко зависит от действий Народного банка Китая. Поднебесная же заинтересована в относительной слабости юаня, поскольку это дает преимущества и более высокие доходы при экспорте.

Юани и «авось» Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Chinafotopress

— При существенном увеличении товарооборота между Россией и КНР радикально превалирует экспорт в Поднебесную. (За 11 месяцев 2022 года экспорт России в КНР составил $105,1 млрд, обратный импорт — $67,3 млрд). Если предположить, что наш экспорт будет в основном осуществляться с расчетами в юанях, китайской валюты будет кардинально больше, чем надо для импорта. Поэтому даже такие расчеты в основном ведутся в твердых валютах, которые каждая сторона может использовать и для своего импорта, финансовых операций, — поясняет аналитик.

Для того, чтобы юань мог хотя бы сравняться с долларом, доля в международных расчетах должна кратно вырасти, а юань должен быть признан и принят в использование подавляющим большинством стран.

— Пока доллар находится в мировых резервах и больше половины мировых расчетов идут в долларах, у юаня нет шансов. Тем более заменить одну мировую валюту на другую — это просто попасть в зависимость от другого государства. Поэтому сейчас многие страны ведут расчеты между собой в национальных валютах, хотя это и не совсем удобно. Так уже было в прошлом, и по итогам сначала фунт, потом золото, а затем доллар были ключевыми валютами и мерилами стоимости, — подчеркивает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.