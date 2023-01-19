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Скопи и сохрани: страховщики жизни переходят на дружественные валюты

Какую доходность принесут такие ИСЖ и НСЖ и насколько они рискованны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На фоне санкций и ограничений по использованию доллара и евро компании стали массово запускать продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) в валютах дружественных стран, выяснили «Известия». Такие полисы уже можно оформить в юанях, игроки также рассматривают запуск инструментов в гонконгских долларах и тенге. Тенденцию подтвердили в ЦБ, подчеркнув, что участники рынка не должны перекладывать санкционные риски на клиентов. Однако волатильность альтернативных валют может негативно сказаться на доходности вложений, предупредили эксперты.

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Инвестиционные и накопительные продукты страхования жизни в юанях уже запустили в пяти компаниях: «СберСтрахование Жизни», «Росгосстрах Жизнь», «АльфаСтрахование – Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Ю-Лайф». Об этом «Известиям» рассказали их представители. Гарантированный доход по программам НСЖ в китайской валюте в среднем составит от 1,5 до 3,1%, а договор заключается на срок от года.

В «Капитал Life» сейчас рассматривают запуск программ в юанях и гонконгских долларах, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили: по опросу компании, более половины россиян интересуются инвестициями в акции отечественных предприятий, однако среди лидеров по привлекательности также Китай, Белоруссия, Индия и страны Ближнего Востока, включая ОАЭ.

По запросу клиента в «Ю-Лайф» готовы оформить полис, номинированный в казахстанском тенге, белорусском рубле и ряде других валют, сообщили в компании. Запуск новых инструментов в альтернативных валютах сейчас рассматривают в «Ингосстрах-Жизнь» и «АльфаСтрахование – Жизнь».

Скопи и сохрани
страхование
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Справка «Известий»

Программы страхования жизни предлагают защиту и возможность накопить или инвестировать сбережения в классической версии продукта на срок от трех лет. По некоторым таким программам клиентам гарантируется определенная доходность, которая закреплена в договоре. Однако в ином случае прибыль будет зависеть от результатов вложений компании средств клиента за этот период. Так, например, средняя фактическая доходность по полисам ИСЖ в III квартале 2022 года по трехлетним программам составила 0,4% годовых, а по пятилетним — 1% годовых, следует из данных ЦБ. При этом средневзвешенная ставка по депозитам на срок от одного до трех лет в 2019 году составила 6,55%.

На валютные продукты у россиян всегда был и сохраняется спрос как на защитный инструмент от девальвации рубля, объяснил генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. Однако в текущих условиях использование продуктов в долларах и евро несет большие инфраструктурные риски, поэтому страховщики начинают использовать альтернативные валюты. В этом году компания также запустит НСЖ в юане, рассказал Олег Киселев.

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НСЖ в юанях подходит клиентам, которые хотят диверсифицировать свой инвестиционный портфель и преумножить сбережения в иностранной валюте, отметил генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. В «Росгосстрах Жизнь» уже отметили растущий спрос на такой продукт.

Валютные риски

Для повышения интереса клиентов к продуктам ИСЖ и НСЖ страховщики стремятся расширить свои линейки, в том числе запускают программы в валютах дружественных стран, подтвердили в пресс-службе Банка России. Там добавили: речи пока не идет о существенных объемах продаж таких продуктов. При этом положительно повлиять на их развитие может расширение рынка финансовых инструментов в дружественных валютах, так как страховщики смогут использовать их для вложения средств в рамках таких программ.

Скопи и сохрани
Паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

До конца февраля 2022-го для программ ИСЖ страховщики, как правило, использовали структурные облигации зарубежных инвестиционных банков из недружественных стран. В условиях санкций их доступность снизилась, при этом часть клиентов не получила инвестиционный доход из-за блокировки платежей по иностранным активам, сообщали ранее в ЦБ.

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В Банке России разработали проект документа, который запрещает страховщикам передавать клиентам риски санкций финансовой инфраструктуры, рассказали в пресс-службе регулятора. Он предполагает, что рестрикции не могут быть причиной невыплаты потребителю дополнительного инвестиционного дохода. Сейчас проект указания дорабатывается.

Санкции ограничили возможность инвестиций в долларах и евро, за счет чего произошло перераспределение валютных потоков в пользу валют дружественных стран. Среди них наиболее популярный — китайский юань, отметила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Однако волатильность валют дружественных стран может негативно сказаться на доходности инструментов, предупредила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Она объяснила: развивающимся экономикам свойственны политические и инфраструктурные риски, а в Китае они дополняются и эпидемиологическими.

Скопи и сохрани
Страхование
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Использование валют дружественных стран будет расширяться, однако в краткосрочной перспективе они могут рассматриваться только для диверсификации портфеля, но не станут полноценной альтернативой валютам развитых государств, считает эксперт.

Традиционно страховой рынок РФ был более ориентирован на продукты в рублях: доля таких договоров составляет более 80%, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. По его словам, основная причина в том, что страхование жизни — это долгосрочный и консервативный инструмент.

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