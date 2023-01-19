Скопи и сохрани: страховщики жизни переходят на дружественные валюты

На фоне санкций и ограничений по использованию доллара и евро компании стали массово запускать продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) в валютах дружественных стран , выяснили «Известия». Такие полисы уже можно оформить в юанях, игроки также рассматривают запуск инструментов в гонконгских долларах и тенге. Тенденцию подтвердили в ЦБ, подчеркнув, что участники рынка не должны перекладывать санкционные риски на клиентов. Однако волатильность альтернативных валют может негативно сказаться на доходности вложений , предупредили эксперты.

Доллар не в моде

Инвестиционные и накопительные продукты страхования жизни в юанях уже запустили в пяти компаниях : «СберСтрахование Жизни», «Росгосстрах Жизнь», «АльфаСтрахование – Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Ю-Лайф». Об этом «Известиям» рассказали их представители. Гарантированный доход по программам НСЖ в китайской валюте в среднем составит от 1,5 до 3,1%, а договор заключается на срок от года .

В «Капитал Life» сейчас рассматривают запуск программ в юанях и гонконгских долларах , рассказали в пресс-службе организации. Там добавили: по опросу компании, более половины россиян интересуются инвестициями в акции отечественных предприятий, однако среди лидеров по привлекательности также Китай, Белоруссия, Индия и страны Ближнего Востока, включая ОАЭ.

По запросу клиента в «Ю-Лайф» г отовы оформить полис, номинированный в казахстанском тенге, белорусском рубле и ряде других валют , сообщили в компании. Запуск новых инструментов в альтернативных валютах сейчас рассматривают в «Ингосстрах-Жизнь» и «АльфаСтрахование – Жизнь».

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Справка «Известий» Программы страхования жизни предлагают защиту и возможность накопить или инвестировать сбережения в классической версии продукта на срок от трех лет. По некоторым таким программам клиентам гарантируется определенная доходность, которая закреплена в договоре. Однако в ином случае прибыль будет зависеть от результатов вложений компании средств клиента за этот период. Так, например, средняя фактическая доходность по полисам ИСЖ в III квартале 2022 года по трехлетним программам составила 0,4% годовых, а по пятилетним — 1% годовых, следует из данных ЦБ. При этом средневзвешенная ставка по депозитам на срок от одного до трех лет в 2019 году составила 6,55%.

На валютные продукты у россиян всегда был и сохраняется спрос как на защитный инструмент от девальвации рубля , объяснил генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. Однако в текущих условиях использование продуктов в долларах и евро несет большие инфраструктурные риски , поэтому страховщики начинают использовать альтернативные валюты. В этом году компания также запустит НСЖ в юане, рассказал Олег Киселев.

НСЖ в юанях подходит клиентам, которые хотят диверсифицировать свой инвестиционный портфель и преумножить сбережения в иностранной валюте , отметил генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. В «Росгосстрах Жизнь» уже отметили растущий спрос на такой продукт.

Валютные риски

Для повышения интереса клиентов к продуктам ИСЖ и НСЖ страховщики стремятся расширить свои линейки, в том числе запускают программы в валютах дружественных стран , подтвердили в пресс-службе Банка России. Там добавили: речи пока не идет о существенных объемах продаж таких продуктов. При этом положительно повлиять на их развитие может расширение рынка финансовых инструментов в дружественных валютах, так как страховщики смогут использовать их для вложения средств в рамках таких программ.

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До конца февраля 2022-го для программ ИСЖ страховщики, как правило, использовали структурные облигации зарубежных инвестиционных банков из недружественных стран. В условиях санкций их доступность снизилась, при этом часть клиентов не получила инвестиционный доход из-за блокировки платежей по иностранным активам , сообщали ранее в ЦБ.

В Банке России разработали проект документа, который запрещает страховщикам передавать клиентам риски санкций финансовой инфраструктуры , рассказали в пресс-службе регулятора. Он предполагает, что рестрикции не могут быть причиной невыплаты потребителю дополнительного инвестиционного дохода. Сейчас проект указания дорабатывается.

Санкции ограничили возможность инвестиций в долларах и евро, за счет чего произошло перераспределение валютных потоков в пользу валют дружественных стран. Среди них наиболее популярный — китайский юань, отметила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Однако волатильность валют дружественных стран может негативно сказаться на доходности инструментов , предупредила старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Она объяснила: развивающимся экономикам свойственны политические и инфраструктурные риски, а в Китае они дополняются и эпидемиологическими.

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Использование валют дружественных стран будет расширяться, однако в краткосрочной перспективе они могут рассматриваться только для диверсификации портфеля , но не станут полноценной альтернативой валютам развитых государств, считает эксперт.