Курсовая устойчивость: ЦБ снова начнет покупать валюту на Мосбирже

Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты с 13 января 2023 года. Они коснутся пары «юань — рубль» со сроком расчетов «завтра». Операци и будут проводиться в рамках механизма бюджетного правила , реализуемого Минфин ом. Чем обусловлено решение и как оно повлияет на доходы страны — в материале «Извести й».

В обратную сторону

В Центробанке подчеркивают, что денежно-кредитная политика не меняется в условиях применения бюджетного правила. В рабочие дни в течение месяца регулятор будет распределять объем операций равномерно, чтобы избежать изменения влияния на динамику курса. Общая сумма направляемых средств на продажу составляет 54,5 млрд рублей, ежедневный лимит продаж — 3,2 млрд рублей. Это делается для поддержания финансовой стабильности системы.

Минфин РФ назвал целями решения о проведении операций на внутреннем валютном рынке «повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижение изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы», напоминает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Можно сказать, что бюджетное правило в 2023 году практически заработало «в обратную сторону» по отношению к привычной модели. Если раньше ЦБ РФ покупал валюту для Минфина, когда нефть стоила дорого, то теперь, когда она упала, будет продавать ее из резервов, а вырученные рубли отправлять в доходы госбюджета. Такая операция должна привести к некоторому укреплению российской валюты, — пояснил он.

По мнению эксперта, в январе Минфин РФ ожидает недополучение нефтегазовых доходов бюджета на уровне 54,5 млрд руб лей.

— В связи с этим с 13 января по 6 февраля он ежедневно намерен выставлять на продажу эквивалент валюты (юани) на сумму 3,2 млрд рублей, — продолжает он. — Продажа китайских юаней будет осуществляться из средств Фонда национального благосостояния. Другие валюты подпали под санкции и были заморожены вместе с золотым запасом ЦБ РФ. Минфин РФ уже с конца этой недели начнет проводить продажу китайских юаней на общую сумму 54,5 млрд рублей, то есть ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 3,2 млрд рублей.

Чтобы оценить, насколько это значимая величина, ее стоит сравнить с дневными торгами, говорит аналитик.

— В декабре 2022 года среднедневные обороты китайского юаня в паре с российским рублем составляли 90–100 млрд рублей. То есть сумма продажи юаней от ЦБ РФ составит около 3–4% от ежедневного оборота. Это не столь значительная величина, которая могла бы разбалансировать внутренний валютный рынок. Но если нефтегазовые доходы в дальнейшем провалятся сильнее, объем интервенций может стать ощутимее, — добавляет специалист.

Таким образом, эффект от этого решения Минфина РФ будет скорее психологический: новый механизм бюджетного правила начал работать.

— В данном случае при недополучении нефтегазовых доходов Минфин будет продавать валюту — тем самым курс рубля не будет так сильно падать, как мог бы, — резюмирует эксперт.

Жест дружелюбия

В качестве расчетной валюты активнее всего фигурировал китайский юань, уточняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Возобновление операций по покупке-продаже иностранной валюты началось именно с китайского юаня, поскольку КНР — стратегический партнер России. В 2022 году стало известно о корректировке состава резервов, и доля юаня в пуле вложений однозначно вырастет. По данным Bloomberg, российские власти планировали закупить юаней на 4 трлн рублей. Это связано с переориентацией экономики на Восток. Традиционно инвестировать в иностранную экономику и увеличивать объемы продажи-покупки валют предпочитают с государством, с которым планируется укреплять отношения. Товарооборот с Китаем вырос по итогам 2022 года в среднем на треть, до $160 млрд, и Россия, и КНР делают многое для развития этой тенденции, — замечает эксперт.

По словам собеседницы «Известий», реализация механизма от Центробанка — крайне удачная идея.

— Ажиотажа, а значит и резких колебаний валюты, удастся избежать. Скачки никому не выгодны: товарооборот между двумя странами растет, партнеры постепенно отказываются от доллара в пользу расчетов в юанях и рублях. И объемы продаж позволяют не допустить диспропорции при покупке-продаже в пользу любой из валют. В свою очередь, излишние затягивания с добавлением новых валют для обмена на Мосбирже могут привести к очередному укреплению рубля , — отмечает Макаренко.

По новым правилам

Официально сообщения ЦБ пока нет, поэтому можно оперировать только предварительными соображениями, с осторожностью подметил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Бюджетное правило действовало в России с середины 2000-х по февраль 2022-го. Его нюансы менялись, но общий принцип оставался неизменным: когда цена на нефть превышала определенный показатель, Центробанк накапливал резервы в иностранной валюте. Заморозка российских резервов привела к тому, что старое бюджетное правило перестало работать. Последствиями этого также стали колебания курса рубля и его избыточное укрепление, поскольку санкции на импорт были наложены раньше, чем санкции на экспорт , — отметил он.

По мнению аналитика, в отличие от старого бюджетного правила, в новое, вероятно, будет заложен не критерий цены на нефть, а соображения бюджета.

— Если доходы от экспорта превысят определенный уровень, Россия будет создавать резервы в валютах дружественных стран. В первую очередь — юань, однако попадать в зависимость от одной-единственной валюты неправильно, поэтому в корзине, скорее всего, будут фигурировать также индийская рупия и, возможно, турецкие лиры. Это позволит в случае необходимости несколько ослабить курс рубля, что ведет к сокращению дефицита бюджета (парадоксальным образом слишком сильный рубль негативно влияет на экспортеров, например, нефтегазовые компании, которым сейчас и так непросто перестраиваться на новых покупателей) , — разъяснил Хестанов.

По оценке эксперта, в перспективе обновление бюджетного правила повысит стабильность экономики.

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— Многое будет зависеть от того, когда и как стабилизируется поток санкций. На мой взгляд, большая часть возможных ограничительных мер уже введена, и постепенно наши бизнес-партнеры к ним адаптируются, что будет несколько напоминать экономические отношения СССР с остальным миром, — тогда новые санкции вводились гораздо реже , — заключает Сергей Хестанов.

Готовы к разным сценариям

Центральный банк лишился возможности влиять напрямую через сделки покупки-продажи на курс рубля к иностранным валютам в 2022 году , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— За это время ликвидность валютного рынка на Московской бирже постепенно перешла из доллара и евро в юань. Теперь Центральный банк, совершая сделки с юанем, может влиять на курс рубля ко всем иностранным валютам, — уточнил аналитик.

По словам собеседника издания, ранее ЦБ РФ и Минфин совершали сделки в основном в долларах и евро.

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— Это было оправданно, поскольку до 2022 года. Сейчас ситуация изменилась и примерно треть оборотов идет в юанях, — считает Тузов.

Ситуация с доходами РФ пока остается стабильной. Однако в перспективе стоит опасаться их снижения, которое может произойти из-за входа мировой экономики в рецессию.