Польза о двух концах: к чему приведет отход РФ от мировых стандартов финотчетности

Новый законопроект, который планируется принять в ближайшее время, предусматривает освобождение российских кредитных и некредитных финансовых организаций от составления отчетности по международным стандартам (МСФО). Тем самым законодатели пытаются оптимизировать нагрузку на участников рынка. Для многих российских компаний двойное составление финансовой отчетности по МСФО (и в соответствии с требованиями Банка России, которые также основаны на МСФО) приводит к высоким и необоснованным затратам на подготовку и аудит, считают в Госдуме. Участники рынка полагают, что мера сэкономит и деньги, и усилия. В то же время могут возникнуть сложности при открытии корреспондентских счетов в банках дружественных стран и при получении межбанковских кредитов. В перспективы вникали «Известия».

Друзья поймут

Госдума в ближайшее время готовится принять законопроект об освобождении финансовых организаций от отчетности по международным стандартам. Проект закона предусматривает такую норму только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организации (НФО). Освобождение от лишнего сбора данных аналогично введенным ранее послаблениям для банков с базовой лицензией (ББЛ). Законопроект является очередным шагом в рамках развития пропорционального регулирования, сказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

В ЦБ РФ уверены, что норма не окажет существенного влияния на пользователей финансовой отчетности в силу масштабов деятельности и незначительного объема осуществляемых операций НКО и НФО, но позволит снизить их затраты на подготовку и аудит отчетности.

Законопроект принимается по инициативе Ассоциации банков России (АБР), рассказал «Известиям» ее вице-президент Алексей Войлуков. По словам эксперта, объединение не первый год добивается послаблений.

Польза о двух концах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Изначально мы просили, чтобы от МСФО освободили ББЛ, когда эта группа банков создавалась. Это сделали без вопросов, — рассказал Войлуков. — Потом попросили избавить от процедуры НКО, поскольку им эта отчетность нужна еще меньше. Но тут Минфин неожиданно встал против. ЦБ же нас изначально поддержал, но не они являются законодателями моды по МСФО. После долгих обсуждений стороны пришли к общему пониманию, что нужно облегчить требования для небанковских организаций. А уже в этом году МСФО стала совсем бессмысленной для многих российских участников.

Сегодня документы на основе МСФО должны предоставлять банки, страховые компании и фирмы, размещенные на фондовом рынке РФ, товарные биржи, все инвестиционные фонды (акционерной формы собственности), компании, оказывающие клиринговые услуги, НПФ, а также управляющие всех вышеперечисленных коммерческих предприятий.

Банк России еще в 2021 году, до СВО и резкого охлаждения в отношениях с недружественными юрисдикциями, предлагал отчитываться по международным стандартам только головным организациям банковских групп. Для кредитных организаций, входящих в состав групп или работающих вне объединения на основании универсальных лицензий, сохранялся бы учет только по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

— В текущих условиях, когда ряд международных рынков оказался закрыт для крупнейших российских кредитных организаций, речь стала идти об отмене МСФО и для головных организаций банковских групп, — отмечает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. — При необходимости кредитные организации могут составлять отчетность по международному стандарту на добровольной основе без обязательного направления в Банк России.

Польза о двух концах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поскольку отчетность по РСБУ эффективно отражает финансовое состояние организации, отказ от МСФО не окажет значимого влияния на российский финансовый рынок и взаимоотношения кредитных организаций с клиентами, считает специалист. При этом будут существенно сокращены издержки, включающие затраты не только на подготовку отчетности по МСФО, но и на ее обязательное аудирование. Потенциальная экономия может составить порядка 1 млрд рублей, оценивает Роман Прохоров. По его словам, данное нововведение не только не скажется на взаимодействии с банками и компаниями из дружественных юрисдикций, но и может способствовать продвижению РСБУ в качестве нового международного стандарта для пула таких стран.

Сила необходимости

Обсуждение инициативы продолжается в банковской сфере достаточно давно. Еще год назад данное решение казалось логичным. Российские правила бухгалтерского учета для кредитных организаций и НФО и так основаны на стандартах МСФО. Была очевидна избыточность действующих требований , поясняет партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина.

— В связи с экономической ситуацией ЦБ принял ряд мер, направленных на поддержку кредитных и некредитных организаций, — рассказывает собеседница издания. — В том числе были введены послабления в отчетности, например возможность не проводить переоценку ценных бумаг, не ухудшать финансовое состояние заемщиков, ЦБ также ввел отсрочку на начисление резервов по заблокированным активам и многое другое. А это уже несоответствие требованиям МСФО в чистом виде, из-за чего отчетные данные по международным стандартам опять стали расходиться с докладами по РСБУ. Поэтому говорить о том, что отчетность стала дублирующей, уже некорректно.

Польза о двух концах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В такой ситуации уместен вопрос, нужна ли отчетность по МСФО в условиях санкций и сокращения международных контактов. Анастасия Терехина отмечает, что для стран Азии, с которыми сохраняются экономические и деловые отношения, всё более активно открываются корреспондентские счета, с государствами нужно взаимодействовать и предоставлять отчетность.

— Данные по МСФО могут оказаться единственно возможной формой отчетности, понятной всем сторонам, — указала партнер ФБК. — И даже если говорить о развитии системы национальных стандартов (ФСБУ), стоит отметить, что они полностью базировались на принципах МСФО и соответствующих международных стандартов. Отход от них приведет к тому, что у разных организаций отчетность будет составлена исходя из разных концепций и принципов.

В целом представители финансового сектора только приветствуют законопроект, поскольку любое снижение объемов отчетности — это всегда экономия затрат, усилий и времени, полагает председатель правления ПАО «Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

— Хотя, несомненно, важно учитывать интересы и тех представителей финансового сектора, которые продолжают работать на внешних рынках, с внешними клиентами и инвесторами, — говорит он. — Подготовку отчетности по МСФО им необходимо сохранить, так как иностранные партнеры будут оценивать их только по международным стандартам. Что же касается внутреннего потребителя, то его это изменение не коснется.

С учетом политической ситуации у финансовых организаций снизилась потребность в международных отчетах, так как потенциал для внешнего финансирования иностранными инвесторами довольно низкий, добавляет председатель правления «Реалист Банка» Владимир Эльманин. Кроме того, по его словам, в текущих требованиях регулятора часть пунктов МСФО уже учтена.

Польза о двух концах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Скорее всего, в будущем возникнет тренд на сближение требований внутреннего рынка к международным стандартам , — допускает эксперт. — При этом нужно понимать, что иностранные инвесторы даже из дружественных стран все-таки привыкли к МСФО. Поэтому компаниям, которые рассчитывают на иностранное финансирование, данный отчет придется делать. Таким образом, в текущих условиях логично перевести предоставление МСФО на добровольную основу.

После улучшения геополитической ситуации либо в результате максимального приближения внутренних стандартов к МСФО вопрос решится сам собой, убежден банкир.