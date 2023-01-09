УК об руку: кабмин поддержал уголовное наказание за подделку налоговых деклараций

Правительство дало положительное заключение на законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций. Авторы инициативы — депутаты от ЕР и ЛДПР — предлагают наказывать за это штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишением свободы до четырех лет. Как выяснили «Известия», законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы. В «Опоре России», однако, считают: если принять его в предложенном виде, то это приведет к массе несправедливо возбужденных уголовных дел.

Обманули на триллион

По информации «Известий», кабмин поддержал появление в Уголовном кодексе новой статьи 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». С такой инициативой выступили депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР для устранения пробелов в законодательстве.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве, который имеется в распоряжении «Известий».

В правительстве, в частности, отметили, что «в указанной статье криминализуемые деяния формулируются как альтернативные, с использованием союзов «и (или)», при этом при описании предмета преступления использован только союз «и». Указанное противоречие создает предпосылки для расширительного толкования, полагают там.

Кроме того, нововведение предполагает, что предварительное следствие по уголовным делам будут производить в том числе следователи органов ФСБ. Однако расследование этой категории преступлений не в полной мере соотносится с задачами структуры, уверены в кабмине. Новыми нормами также устанавливаются повышенные меры ответственности за совершение преступления организованной группой. Однако в законопроекте нет такого квалифицирующего признака как «совершение деяния группой лиц по предварительному сговору».

УК об руку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Авторы законопроекта, в числе которых первый зампред комитета ГД по защите конкуренции Игорь Игошин, первый зампред комитета по науке Владимир Сипягин, объясняют необходимость жестких мер статистикой.

Схема преступной деятельности заключается в следующем: злоумышленники приобретают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц. От имени последних изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие право на вычеты.

«По данным ФНС, в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов, под нынешние нормы УК организаторы таких действий не подпадают, хотя заслуживают серьезного наказания.

В законопроекте парламентарии предлагают наказывать граждан, которые подделали декларации, штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплат осужденных за год-два. Кроме того, они могут быть привлечены к принудительным работам на срок до четырех лет либо наказаны лишением свободы на этот же период со штрафом в размере дохода за полгода, если деяние нанесло крупный ущерб гражданам или организациям.

В случае если подлог совершен преступной группой, то виновным будут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет со штрафом в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет.

Главное — не переборщить

Сейчас Административным кодексом урегулирована ответственность за нарушения при подаче бухгалтерской отчетности и за недостоверные сведения в налоговых декларациях, пояснил «Известиям» первый зампред комитета по бюджету и налогам, член фракции КПРФ Михаил Щапов.

— Но ответственности за подготовку заведомо подложных закрывающих документов нет. В целом такую деятельность можно рассматривать как мошенничество, — добавил он. — 1 трлн рублей — это серьезные деньги, которые не попали в бюджет. По объему это немногим меньше всей годовой федеральной адресной инвестиционной программы — это сотни социальных объектов.

В то же время парламентарий считает, что введение уголовной ответственности в такой достаточно чувствительной сфере требует максимально широкого обсуждения, поскольку велик риск злоупотреблений и посадки невиновных предпринимателей.

УК об руку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Я пока не знаком с этим законопроектом, но если предлагается наказывать только за саму неточную или недостоверную декларацию, то, мне кажется, это неправильно. Бывают разные случаи, например экономические споры, когда отчетные цифры могут меняться. Кроме того, у нас в УК есть уже ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией», — сказал «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия — За правду», глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Если принять законопроект в предложенном виде, то это приведет к массе несправедливо возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей, предполагает глава «Опоры России» Александр Калинин.

— У этого законопроекта некорректные формулировки. То есть за торговлю подложными декларациями действительно нужно наказывать. Но нести наказание должны те, кто их изготавливает, а не те, кто их вносит в налоговую, поскольку само представление таких документов ФНС регулируется уже 199-й и 198-й статьями УК, — пояснил он.

По словам Александра Калинина, дополнительно подводить предпринимателей под Уголовный кодекс, причем с более тяжкими последствиями, неправильно. В связи с этим предприниматели ранее направили обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, чтобы обсудить новые нормы с бизнесом и не допустить перегибов, резюмировал глава «Опоры России».