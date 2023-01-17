Управляемое падение: торги иностранными ценными бумагами рухнули втрое

Объем сделок иностранными акциями в 2022 году упал в три раза — с $393,43 млрд до $122,19 млрд, сообщает СПБ Биржа. При этом число ценных бумаг иностранных эмитентов (ETF, депозитарные расписки, акции) выросло за тот же период на 11,84% — до 2238. Насколько это критично для российской экономики, продолжится ли тенденция в 2023 году и как ситуация скажется на частных инвесторах — в материале «Извести й».

Страшное позади

Число сделок упало более чем в два раза — с 347,57 млн в 2021 году до 114,92 в 2022-м. В среднем объем в месяц составил $10,18 млрд, в день — $490 млн (это в три раза ниже, чем в 2021 году, — $1,56 млрд). Примечательно, что количество открытых счетов выросло на 11,05%, до 1,78 млн. В 2021 году было зарегистрировано всего 1,6 млн счетов.

В 2022 году Россия прошла масштабные трансформации множества сфер, в том числе финансовой и экономической. Причем как на уровне страны, так и на уровне локальных компаний, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Управляемое падение Котировки денежных курсов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Падение объема торгов — логичное следствие переориентации российской экономики с Запада (а именно акции западных компаний просели в торгах из-за санкционного давления) на Восток. На наш взгляд, Россия прошла через критические точки и в 2023 году есть все основания полагать, что будет лучше. Полагаю, что на СПБ Бирже совсем скоро появится возможность купить больше акций китайских компаний. Подтянутся, вероятно, и арабские эмитенты ценных бумаг: не так активно, но всё же. Интерес к российскому рынку и к российским инвесторам, у многих из которых высвободились деньги, будет только расти , — добавила она.

По мнению эксперта, было несколько точек, когда ситуация могла выйти из-под контроля, но этого не случилось.

— Так, к примеру, россиян охватила паника, когда весной 2022 года рубль резко упал до 100 рублей за доллар и выше. Но ограничительными мерами и регулированием ключевой ставки обвала удалось избежать. Похожей паники удалось избежать благодаря временному приостановлению торгов до стабилизации обстановки. Это было убыточно, но в тот момент необходимо, — подчеркнула она.

Управляемое падение 5 Курс валют в марте 2022 года Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Инвесторы столкнулись с рядом проблем, отмечает собеседница издания:

— Некоторые инвесторы не смогли перевести свои акции на баланс другого брокера. Первая мысль — все сбережения пропали . Тем не менее паники удалось избежать, во многом благодаря действиям Центробанка. Периодически финансовые институты России и недружественных стран договариваются и приоткрывают торги, чтобы частично удовлетворить требования заявителей, у которых подвисли деньги. Все проблемы на карандаше и постепенно решаются. Так что страхи и разговоры о коллапсе системы более чем преувеличены, — резюмирует Юлия Макаренко.

Не мытьем, так катаньем

Основные причины: блокировка бумаг на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear в рамках взаимных санкций после блокировки средств нерезидентов в РФ, напоминает инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

— Также участники рынка и регуляторы опасаются новых блокировок вне системы Euroclear. Учитывая обстоятельства, ЦБ РФ ввел требование наличия статуса квалифицированного инвестора для доступа к торгам, что спровоцировало отток клиентов. После IPO СПБ Биржа привлекала большой объем средств от продажи акций, для бизнеса сокращение оборотов некритично, — объяснил эксперт.

Управляемое падение 2 Трейдер во время торгов Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Впрочем, по мнению аналитика, важно то, как будет развиваться ситуация с санкциями.

— СПБ Биржа диверсифицирует доступ к иностранным площадкам, открывая доступ в том числе к китайским бумагам через Гонконг. СПБ Биржа развивает доступ к торгам еврооблигациями, возможно развитие валютной секции , — перебирает варианты Нигматуллин.

Превзошли ожидания

Биржа СПБ специализировалась на организации вторичных торгов иностранными ценными бумагами для российских инвесторов на российской инфраструктуре. Это очень успешный проект, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— $122 млрд оборотов за 2022 год — отличный результат. Учитывая, что еще в 2019 году такие обороты на СПБ Бирже казались фантастикой. 2022 год внес свои коррективы в работу биржи. Часть активов российских инвесторов в иностранных ценных бумагах оказалась заблокирована, что и вызвало спад оборотов на бирже в 2022 году по сравнению с 2021 годом, — замечает аналитик.

По словам собеседника «Известий», СПБ Биржа перестраивает инфраструктуру, для расширения торговли иностранными ценными бумагами.

Управляемое падение 3 Торги на СПБ Бирже

— Фокус с акций США и ЕС смещается на акции Азиатского региона и СНГ. Период перестройки вызывает спад в показателях, но долгосрочно команда СПБ Биржи показала высокий уровень адаптации к кризису и имеет за плечами несколько очень успешных проектов в финансовой сфере РФ. Поэтому в 2024–2025 годах СПБ Биржа имеет все шансы превысить по оборотам 2021 год. 2023 год станет годом перестройки процессов для биржи СПБ. Будет наращиваться число акций из Азии, доступных для торговли на бирже. Начнет проводиться диверсификация по направлениям, запустятся торги срочными инструментами, площадка акций юниоров и площадка для облигаций МСП. Все эти проекты дадут свою отдачу в 2024–2025 годах, — поясняет специалист.

Согласно мнению респондента издания, в основном у российских инвесторов сейчас фокус на рынок Китая.

— Как следствие, биржа проводит большую работу по доступу к китайскому рынку и допуску китайских акций и облигаций к бирже СПБ. Сейчас СПБ Биржа наращивает клиентскую базу. Увеличивает число торгуемых инструментов. Это увеличивает перспективы ее доходов в будущем. Разумеется, есть и риски, что санкционное давление в адрес РФ будет нарастать. Главный положительный момент 2022 года в том, что биржа СПБ успешно с этими трудностями справляется, — подчеркивает эксперт.

Основная проблема, как считает Артем Тузов, была в том, что многим инвесторам заблокировали иностранные ценные бумаги, в том числе тем, кто торговали на СПБ Бирже.

— Это снизило популярность иностранных ценных бумаг у российских инвесторов, — добавляет он.

Успех — в диверсификации

Падение объема торгов на СПБ Бирже объясняется введенными санкциями, отключением российских инвесторов от иностранных бирж и инфраструктуры институтов , полагает заместитель заведующего базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— При этом многие частные инвесторы отказались от торговли на иностранных биржах. Кроме того, до сих пор остается нерешенным вопрос разблокированных активов. Отмечу также, что с нового года неквалифицированным инвесторам запрещено приобретать иностранные бумаги, — напоминает эксперт.

Управляемое падение 4 Фондовый рынок Китая Фото: TASS/Zuma/Zhang Nan

По мнению аналитика, в сложившихся условиях биржа пытается диверсифицировать деятельность, ориентируясь прежде всего на дружественные страны, прежде всего на китайский рынок.