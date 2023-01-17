 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Мир
В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки в феврале
Спорт
Кучерова признали третьей звездой игровой недели в НХЛ
Мир
Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
Общество
Появилось видео разбора завалов в Донецке после удара ВСУ
Происшествия
В Донецке из-под завалов обрушившегося при обстреле ТЦ достали тело мужчины
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Мир
Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет
Мир
Иранские силовики ликвидировали группу диверсантов в Эраке
/

Управляемое падение: торги иностранными ценными бумагами рухнули втрое

После трудностей 2022 года биржа перестраивает инфраструктуру для новых направлений
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем сделок иностранными акциями в 2022 году упал в три раза — с $393,43 млрд до $122,19 млрд, сообщает СПБ Биржа. При этом число ценных бумаг иностранных эмитентов (ETF, депозитарные расписки, акции) выросло за тот же период на 11,84% — до 2238. Насколько это критично для российской экономики, продолжится ли тенденция в 2023 году и как ситуация скажется на частных инвесторах — в материале «Известий».

Страшное позади

Число сделок упало более чем в два раза — с 347,57 млн в 2021 году до 114,92 в 2022-м. В среднем объем в месяц составил $10,18 млрд, в день — $490 млн (это в три раза ниже, чем в 2021 году, — $1,56 млрд). Примечательно, что количество открытых счетов выросло на 11,05%, до 1,78 млн. В 2021 году было зарегистрировано всего 1,6 млн счетов.

В 2022 году Россия прошла масштабные трансформации множества сфер, в том числе финансовой и экономической. Причем как на уровне страны, так и на уровне локальных компаний, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Управляемое падение
Котировки денежных курсов

Котировки денежных курсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Падение объема торгов — логичное следствие переориентации российской экономики с Запада (а именно акции западных компаний просели в торгах из-за санкционного давления) на Восток. На наш взгляд, Россия прошла через критические точки и в 2023 году есть все основания полагать, что будет лучше. Полагаю, что на СПБ Бирже совсем скоро появится возможность купить больше акций китайских компаний. Подтянутся, вероятно, и арабские эмитенты ценных бумаг: не так активно, но всё же. Интерес к российскому рынку и к российским инвесторам, у многих из которых высвободились деньги, будет только расти, — добавила она.

По мнению эксперта, было несколько точек, когда ситуация могла выйти из-под контроля, но этого не случилось.

Так, к примеру, россиян охватила паника, когда весной 2022 года рубль резко упал до 100 рублей за доллар и выше. Но ограничительными мерами и регулированием ключевой ставки обвала удалось избежать. Похожей паники удалось избежать благодаря временному приостановлению торгов до стабилизации обстановки. Это было убыточно, но в тот момент необходимо, — подчеркнула она.

Управляемое падение 5
Курс валют в марте 2022 года

Курс валют в марте 2022 года

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Инвесторы столкнулись с рядом проблем, отмечает собеседница издания:

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в 2022 году
«Известия» и аналитики «Финама» продолжают подсчитывать доходности нескольких финансовых стратегий

— Некоторые инвесторы не смогли перевести свои акции на баланс другого брокера. Первая мысль — все сбережения пропали. Тем не менее паники удалось избежать, во многом благодаря действиям Центробанка. Периодически финансовые институты России и недружественных стран договариваются и приоткрывают торги, чтобы частично удовлетворить требования заявителей, у которых подвисли деньги. Все проблемы на карандаше и постепенно решаются. Так что страхи и разговоры о коллапсе системы более чем преувеличены, — резюмирует Юлия Макаренко.

Не мытьем, так катаньем

Основные причины: блокировка бумаг на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear в рамках взаимных санкций после блокировки средств нерезидентов в РФ, напоминает инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

— Также участники рынка и регуляторы опасаются новых блокировок вне системы Euroclear. Учитывая обстоятельства, ЦБ РФ ввел требование наличия статуса квалифицированного инвестора для доступа к торгам, что спровоцировало отток клиентов. После IPO СПБ Биржа привлекала большой объем средств от продажи акций, для бизнеса сокращение оборотов некритично, — объяснил эксперт.

Управляемое падение 2
Трейдер во время торгов

Трейдер во время торгов

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Впрочем, по мнению аналитика, важно то, как будет развиваться ситуация с санкциями.

Курсовая устойчивость: ЦБ снова начнет покупать валюту на Мосбирже
Операции в паре «юань — рубль» возобновят с 13 января

СПБ Биржа диверсифицирует доступ к иностранным площадкам, открывая доступ в том числе к китайским бумагам через Гонконг. СПБ Биржа развивает доступ к торгам еврооблигациями, возможно развитие валютной секции, — перебирает варианты Нигматуллин.

Превзошли ожидания

Биржа СПБ специализировалась на организации вторичных торгов иностранными ценными бумагами для российских инвесторов на российской инфраструктуре. Это очень успешный проект, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

$122 млрд оборотов за 2022 год — отличный результат. Учитывая, что еще в 2019 году такие обороты на СПБ Бирже казались фантастикой. 2022 год внес свои коррективы в работу биржи. Часть активов российских инвесторов в иностранных ценных бумагах оказалась заблокирована, что и вызвало спад оборотов на бирже в 2022 году по сравнению с 2021 годом, — замечает аналитик.

По словам собеседника «Известий», СПБ Биржа перестраивает инфраструктуру, для расширения торговли иностранными ценными бумагами.

Управляемое падение 3
Торги на СПБ Бирже

Торги на СПБ Бирже

Прерванный полет: что ждет рубль в начале 2023 года
Российские аналитики поделились прогнозами курса нацвалюты в январе–марте

Фокус с акций США и ЕС смещается на акции Азиатского региона и СНГ. Период перестройки вызывает спад в показателях, но долгосрочно команда СПБ Биржи показала высокий уровень адаптации к кризису и имеет за плечами несколько очень успешных проектов в финансовой сфере РФ. Поэтому в 2024–2025 годах СПБ Биржа имеет все шансы превысить по оборотам 2021 год. 2023 год станет годом перестройки процессов для биржи СПБ. Будет наращиваться число акций из Азии, доступных для торговли на бирже. Начнет проводиться диверсификация по направлениям, запустятся торги срочными инструментами, площадка акций юниоров и площадка для облигаций МСП. Все эти проекты дадут свою отдачу в 2024–2025 годах, — поясняет специалист.

Согласно мнению респондента издания, в основном у российских инвесторов сейчас фокус на рынок Китая.

— Как следствие, биржа проводит большую работу по доступу к китайскому рынку и допуску китайских акций и облигаций к бирже СПБ. Сейчас СПБ Биржа наращивает клиентскую базу. Увеличивает число торгуемых инструментов. Это увеличивает перспективы ее доходов в будущем. Разумеется, есть и риски, что санкционное давление в адрес РФ будет нарастать. Главный положительный момент 2022 года в том, что биржа СПБ успешно с этими трудностями справляется, — подчеркивает эксперт.

Проверка на срочность: получится ли вывести замороженные активы россиян
Бельгия и Люксембург дали две недели на разблокировку денег и ценных бумаг в Euroclear и Clearstream

Основная проблема, как считает Артем Тузов, была в том, что многим инвесторам заблокировали иностранные ценные бумаги, в том числе тем, кто торговали на СПБ Бирже.

— Это снизило популярность иностранных ценных бумаг у российских инвесторов, — добавляет он.

Успех — в диверсификации

Падение объема торгов на СПБ Бирже объясняется введенными санкциями, отключением российских инвесторов от иностранных бирж и инфраструктуры институтов, полагает заместитель заведующего базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— При этом многие частные инвесторы отказались от торговли на иностранных биржах. Кроме того, до сих пор остается нерешенным вопрос разблокированных активов. Отмечу также, что с нового года неквалифицированным инвесторам запрещено приобретать иностранные бумаги, — напоминает эксперт.

Управляемое падение 4
Фондовый рынок Китая

Фондовый рынок Китая

Фото: TASS/Zuma/Zhang Nan

По мнению аналитика, в сложившихся условиях биржа пытается диверсифицировать деятельность, ориентируясь прежде всего на дружественные страны, прежде всего на китайский рынок.

В последнее время он достаточно сильно вырос, но сохраняет высокий потенциал. Кроме того, есть и альтернативы в виде развития рынка акций венчурных горнодобывающих компаний, — резюмирует Андрей Столяров.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023