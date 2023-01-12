Добились признания: в 2022-м банкротами стали 278 тыс. граждан

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось в полтора раза — почти до 280 тыс. , следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности физлиц замедляются уже второй год подряд. Несмотря на негативные ожидания, всплеска личных банкротств не случилось , подчеркнули в Минэке. Рейтинг лидеров по абсолютному числу таких процедур возглавляют Краснодарский край, Московская область и Москва. По ожиданиям экспертов, в 2023-м число банкротств продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения.

Долг платежом не красен

За 2022-й суды признали несостоятельными 278,1 тыс. граждан (физлиц и ИП), что на 44,2% больше показателей предыдущего года , отметили в «Федресурсе». При этом темпы роста личных банкротств физлиц продолжают замедляться. Годом ранее число таких процедур также увеличивалось, но еще более существенно — на 62%. В целом, по данным «Федресурса», за семь лет существования механизма судебного банкротства несостоятельными признаны 753,2 тыс. человек .

Добились признания Фото: Getty Images/RunPhoto

По итогам 2022-го среди регионов рейтинг лидеров по абсолютному числу граждан-банкротов возглавляют Краснодарский край (13,95 тыс.), Московская область (13,47 тыс.) и Москва (13,43 тыс.). Четвертую и пятую строчки занимают Башкортостан (11,0 тыс.) и Свердловская область (10,9 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности в прошлом году по-прежнему инициируют сами должники: 96,7% против 94,9% в 2021-м. Оставшаяся часть приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу.

В то же время к другой схеме банкротства — внесудебной — в 2022 году были допущены 7,1 тыс. человек, что на 52,6% больше, чем в предыдущем году , говорится в данных «Федресурса». Отказы получили 4,4 тыс. заявителей — это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Лидерами по общему числу одобренных процедур без суда стали Челябинская, Оренбургская, Омская, Свердловская области и Санкт-Петербург.

В 2022-м мораторий на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике , заявил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Мораторий предполагал запрет на возбуждение процедуры банкротства и действовал с апреля по сентябрь 2022-го.

По словам Ильи Торосова, в прошлом году, как и в ковидный период, прогнозировался всплеск дефолтов, но этого не случилось . Также при анализе факторов, влияющих на количество несостоятельных граждан, нельзя не учитывать, что, как правило, они сами инициируют свое банкротство, добавил чиновник.

Замедление темпов роста свидетельствует о том, что институт потребительского банкротства вошел в фазу зрелости , для которой характерны более умеренные тенденции, рассказал «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его словам, с момента появления этой процедуры прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились. Но абсолютные ежегодные цифры всё еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга , подчеркнул он.

По словам Ильи Торосова, внесудебная процедура банкротства становится более узнаваемой и понятной, о чем говорит снижение количества отказов. Сейчас министерство по поручению президента работает над совершенствованием этого механизма, важно сделать его еще более доступным, резюмировал замминистра.

Добились признания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Справка «Известий» В России механизм судебного банкротства граждан работает с октября 2015-го, а внесудебного — с сентября 2020 года. Первая схема позволяет россиянину признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Такая процедура платная, и ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет. Вторая дает физлицу право признать себя банкротом без суда, она бесплатная и запускается через МФЦ. Но этот механизм подходит только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Прибегнуть к этому способу избавления от долгов можно раз в 10 лет.

Сохранение темпов

«Известия» спросили крупные банки о динамике несостоятельности среди их клиентов. Общее количество банкротств граждан в России год к году продолжает расти, но этот тренд ожидаем и объясняется увеличением уровня информированности населения об институте личной несостоятельности , рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. В 2022 году существенного роста числа банкротов не отмечалось, сообщил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его словам, среднее количество входов в просрочку остается на уровне 2021 года. Меры поддержки в виде моратория на банкротства, кредитных каникул и программ реструктуризации помогают людям .

Случаи внесудебного банкротства среди клиентов скорее носят единичный характер, поделилась директор юридического департамента Новикомбанка Юлия Грахова. По ее оценкам, в 2023 году тенденция к росту количества личных банкротств граждан продолжится. Связано это будет по-прежнему с непростой экономической обстановкой, подытожила эксперт.

Добились признания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Доходы россиян в прошлом году показали падение , в том числе по итогам трех кварталов оно составило 2,4% к аналогичному периоду 2021-го. В этой связи можно говорить об определенном снижении платежеспособности населения за год , которое, по всей видимости, продолжится и в 2023-м, — полагает ведущий аналитик группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

На уровень банкротств в большей степени будут влиять не темпы кредитования, а реальные или хотя бы номинальные доходы населения, так как именно из них заемщик совершает платежи по кредитам и займам, согласился гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

По оценкам Алексея Юхнина, в 2023-м темпы роста банкротств останутся на уровне примерно 40%. Поскольку сохранится баланс спроса со стороны физических лиц на процедуру и предложения услуг профессионалами рынка.